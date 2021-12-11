Yılın İlçe Belediye Başkanı: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülü, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in oldu. Türkmen'in ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan verdi.

‘YILIN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ’ - ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN

Üsküdar, 500 bini aşan nüfusuyla İstanbul’un gerek coğrafi gerekse tarihi açıdan önemli yerleşim yerlerinden birisi. Üsküdar Belediyesi, böylesine önemli bir yerleşim bölgesinde örnek bir belediyecilik hizmeti veriyor. Belediye Başkanlığı görevini iki dönemdir başarıyla sürdüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’da önemli projeleri hayata geçiriyor.