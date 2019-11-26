Yılın Girişimcisi: Ömer Seyfi Aktülün

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN GİRİŞİMCİSİ: ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde "Yılın Girişimcisi" ödülü Ömer Seyfi Aktülün’e verildi. , ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan aldı. Aktülün, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Öncelikle Ekovitrin ailesine ve değerli jüri üyelerine bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. 30 yıldır ticari hayatın içerisindeyim, birçok farklı sektör içerisinde bulundum. Bulunmaya da devam ediyorum. Bir şeyi müşahade ettim; zenginlik tesadüfi olabiliyor, tesadüfi para kazanabiliyorsunuz. Ama başarı asla tesadüfi olmuyor. Altında bir emeğin gayretin çalışmanın olması gerekiyor." dedi.

Konuşmasının devamında Gonca Yılmaz Batur'a teşekkürlerini de ileten Aktülün "Sayın Ticaret Bakan yardımıcımız Gonca Hanım ile geçen sene Kasım ayında TİM'in düzenlediği Çin seyahatinde ülkemizin mallarını nasıl Çin'e satarız diye görüşmüştük. Eskilerin bir lafı var: "Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur." diyorlar. Ben Bakan yardımcımız Gonca Hanım'ı da tebrik ediyorum. Dediğim gibi bu çalışmanın, gayretin altında iyi bir ekibinizin olması lazım. Bu günlere gelmemizde bize yol arkadaşlığı yapan, emek veren, çalışan kardeşlerim adına bu ödülü alıyorum. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür etmiş oluyorum. Biz bu ülkeye geleceğine, ekonomisine, enerjisine inanıyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Ömer Seyfi Aktülün 30 yıllık iş tecrübesini uluslararası platforma taşıyarak gastronomi alanında 5 farklı markasıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı yatırımlara imza attı. Aktülün, sosyal sorumluluk kapsamında gıda işletmelerinin atıklarını komposta dönüştüren ve yeniden doğaya kazandıran geri dönüşüm projesi ile bir ilke imza atarak sektörüne duyarlılık adına öncülük etmesiyle tanınıyor.