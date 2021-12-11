Yılın Genç Girişimcisi: Kemal Yardımcı

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Yılın Genç Girişimcisi, Gönül Kahvesi CEO'su Kemal Yardımcı oldu. Yardımcı ödülünü Çevre eski Bakanı Ali Talip Özdemir'in elinden aldı.

‘YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ’ / GÖNÜL KAHVESİ CEO’SU KEMAL YARDIMCI

‘Dünyada bir gün herkes Türk Kahvesi’ni tadacak’ hedefiyle 2002’de İzmir’de kurulan Gönül Kahvesi, 90’ı aşkın şubesi ile Türkiye ve yurtdışında hizmet veriyor. Global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gönül Kahvesi; Avusturya, Bahreyn ve Bosna-Hersek’ten sonra Almanya/Berlin’de açtığı şubelerinde ‘Türk kahvesi keyfini’ yaşatıyor.