Yılın Fotoğrafları'nda, İHA'nın 4 fotoğrafına ödül

35 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyonun ödül töreni bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

İHA foto muhabirlerinin 4 fotoğrafına ödül

Yarışmada Yılın Haber Fotoğrafı, İhlas Haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun'dan geldi. İsmail Coşkun'un Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırında, sınırın karşı tarafından Akçakale'ye atılan bombalardan kaçan Suriyeli ailenin fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı seçildi.

İsmail Coşkun'un çektiği, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İstanbul Boğazı'nın üç köprüsünü birden gösteren fotoğraf ise Türkiye Güzellikleri Kategorisinde üçüncüsü oldu. İsmail Coşkun, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Yılın Haber Fotoğrafı kategorisinde ikinci olan isim ise yine İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Ömer Çetin. Ömer Çetin'in, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamaları esnasında atandığı haberini alan öğretmen adayının eşi ve çocuğu ile birlikte mutluluk gözyaşı döktüğü fotoğraf Yılın Haber Fotoğrafı İkincisi oldu. Ömer Çetin ödülünü Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

Günlük Yaşam kategorisinde, İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Bahadır Muhlis Gökgöl'ün, Yozgat'ta kendi imkanları ile evden getirdikleri eski halıları sererek halı saha yapan çocukların fotoğrafı üçüncü oldu.

Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Artık bir gelenek haline gelmiş ‘Yılın Basın Fotoğrafları' ödül töreninde birlikteyiz. Fotoğraf, hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı, ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf. Bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da, bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle, bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

Sıfır Atık'a özel ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği, Türkiye'nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu bu yıl 35. kez gerçekleşti ve Sıfır Atık alanında farkındalık oluşturmak üzere ilk kez bir özel ödül de verildi. Sıfır Atık Özel Ödülü'nü Tahsin Ceylan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan verdi.

Çevre fotoğrafları mesaj içeriyor

Bu yıl yarışmada Emine Erdoğan'ın katkıları ile oluşan “Sıfır Atık” projesine farkındalık oluşturmak adına bir fotoğrafa da özel ödül verildi. Konuşmasında Sıfır Atık konusuna da değinen Emine Erdoğan, “Bu sene Sıfır Atık temasına da ayrıca yer verdiğiniz için bilhassa teşekkür ediyorum. En iyi fotoğrafın çevre kategorisinde olması da büyük bir mesaj içeriyor. Yine sizin gören gözleriniz sayesinde, dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir, iklim krizinin bittiği, doğanın yaralarının sarıldığı günleri görürüz. Yarışmada ödül almış ve fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle büyük usta Ara Güler'i de rahmetle yâd etmek isterim. Onun zamansız fotoğrafları da tüm dünyaya armağandır. Bu duygularla sözlerime son veriyor, yıllardır bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Spor ve çevre ödülleri bakanlardan

Spor kategorisi ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çevre kategorisi ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Yeşil Düzen Özel Ödüllerini AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut verdi.

Başkan Rıza Özel'den Emine Erdoğan ve bakanlara teşekkür

TFMD Başkanı Rıza Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Tahsin Ceylan'ın çektiği Sıfır Atık Özel Ödülü alan fotoğrafı ve Mehmet Aslan'ın Türkiye Güzellikleri Kategorisi'nde birinci olan fotoğrafı hediye etti. Rıza Özel, Bakan Kurum ve Bakan Kasapoğlu ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a teşekkür plaketi verdi.

Emine Erdoğan ödül alan fotomuhabirlerin fotoğrafını çekti

Törenin sonunda Emine Erdoğan, Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında ödül alan foto muhabirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile foto muhabirlerin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

2019'a damga vuran kareler ödüllendirildi

Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında 2019 yılında çekilen 35 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi olmak üzere toplam 42 ödül verildi. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan etkisine ve küresel ısınmanın geldiği noktaya dikkat çekti. 2020 Jürisi, “Yılın Basın Fotoğrafı” olarak seçtiği etkili fotoğrafla, bu konudaki farkındalığa katkı sunmayı amaçladığını açıklamıştı. Dünya ve Türk basın fotoğrafına yön veren isimlerden oluşan jüri, yarışmanın en önemli olan ödülü Yılın Basın Fotoğrafı 2020'yi bu yıl çevre temalı bir fotoğrafa imza atan Savaş Onur Şen'e verdi.

Ödül kazanan isimler şunlar:

"Yılın Basın Fotoğrafı, Savaş Onur Şen / Depo Photos

Yılın Haber Fotoğrafı, İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı İkincisi, Ömer Çetin / İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü, Can Özer/ Depo Photos

Haber Fotoğrafı Mansiyon, Erdem Şahin / European Pressphoto Agency

Haber Fotoğrafı Mansiyon, Burak Kara / Getty İmages

Sıfır atık Özel Ödülü, Tahsin Ceylan / Serbest

TFMD Özel Ödülü, Murat Çetinmühürdar / Cumhurbaşkanlığı

Rafet Hüner Özel Ödülü, Harun Özalp, Demirören Haber Ajansı

Mustafa Pekcan Özel Ödülü, Can Erok / Demirören Haber Ajansı

Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü, Burak Kara/ Gety İmage

Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı, Savaş Onur Şen / Depo Photos

Doğa Fotoğrafı İkincisi, Tolga İldun / Atlas Dergisi

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü, Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü, Oğuz Yeter / Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü Mansiyon, Erdem Şahin/ European Pressphoto Agency

Spor Toto Özel Ödülü, Erdem Şahin / European Pressphoto Agency

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı, Kemal Aslan / Reuters

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi, Sedat Yılmaz / Türkiye Yelken Federasyonu

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü, Onur Çam / Ghoshost

Spor Toto Spor Fotoğrafı Mansiyon, Emrah Gürel / Associated Press

Türk Telekom Özel Ödülü, Mehmet Aslan / Depo Photos

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı, Burak Kara / Getty İmages

Günlük Yaşam İkincisi, Mehmet Aslan / Depo Photos

Günlük Yaşam Üçüncüsü, Bahadır Muhlis Götgül / İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Mansiyon, Emrah Gürel / Associated Press

Yılın Portre Fotoğrafı, Can Erok / Demirören Haber Ajansı

Portre Fotoğrafı İkincisi, Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü, Ahmet Sami Acar / Türk Diyanet Vakfı

ASKA Özel Ödülü, Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet Gazetesi

Türkiye Güzellikleri Birincisi, Mehmet Aslan/ Depo Photos

Türkiye Güzellikleri İkincisi, Okan Akyürek / Freelance

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü, İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Güzellikleri Mansiyon, Alp Eren Kaya / Freelance

SGDD-ASSAM Özel Ödülü, Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet Gazetesi

Yılın Foto Röportajı, Mustafa Bilge Satkın / Freelance

Foto Röportaj İkincisi, Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi

Foto Röportaj Üçüncüsü, Sedat Suna / European Pressphoto Agency

Ara Güler Özendirme Ödülleri (Üniversite öğrencileri arasında özendirme yarışması)

Ara Güler Özendirme Ödülü, Emirkan Cörüt / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon, Ozan Yazar / Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri, Fatmagül Mercan / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon, Emirkan Cörüt / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi".