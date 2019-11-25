Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu: Katılımevim

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN FAİZSİZ FİNANS KURULUŞU: KATILIMEVİM

'Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu Ödülü'ne layık görülen Katılımevim, Türkiye’nin en başarılı faizsiz finans kuruluşları arasında yer alıyor. Katılımevim, kiradan kurtulma hayali kuran aileleri kısa zamanda ev sahibi yaptı. 50 milyon TL ödenmiş sermayesiyle alanında en büyük kuruluşlardan biri olan Katılımevim, gelen yoğun talep üzerine Diyarbakır’dan İzmir’e, Samsun'dan Adana'ya Türkiye çapında şubeleşti, internet şubesi ve çağrı merkezi yapılanmasını tamamlayıp televizyon ekranlarına taşınan Katılımevim sektöründe bir marka haline geldi.

TBMM eski Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından ödülü verilen Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan; "Bu anlamlı ödülü bizlere layık gören Ekovitrin Dergisine şahsım ve firmamız adına şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

"Biz genç ve yenilikçi bir firmayız" diyen Turhan, "Ülkemizi çok seviyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Yeni projelerde görüşeceğiz inşallah" sözleriyle konuşmasını tamamladı.