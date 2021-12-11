Yılın En İyi Bankası: Halkbank

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende Halkbank, Yılın En İyi Bankası ödülünün sahibi oldu.

Ödülü Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Ahmet Sami Pancaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın elinden aldı.

Ödülü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Pancaroğlu, "Halkbank'ı yılın en iyi bankası ödülüne layık gördüğünüz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kuruluş misyonumuz doğrultusunda başta esnaf sanatkar ve KOBİler olmak üzere tüm kesimleri finansal olarak destekleyerek Türkiye ekonomisinin büyümesi için çalışıyoruz. 'Önce halk sonra banka' ilkemiz doğrultusunda ihtiyacı olanların yanında olmaya ve bu yönde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Aldığımız bu ödül Türkiye'nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye yönelik moral ve motivasyonumuzu pekiştirmektedir. O nedenle hepinize teşekkür ediyorum ve 23 bin 500 kişilik Halkbank ailesi adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

‘YILIN EN İYİ BANKASI ÖDÜLÜ’; HALKBANK

1938 yılında esnaf ve sanatkârları desteklemek ve kalıcı ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla kurulan Halkbank, yükselen Türkiye’nin istikrarla büyüyen, köklü, öncü ve saygın markalarından biri oldu. 82 yıldır Türk bankacılık sektörünün gelişimine öncülük eden Halkbank, reel sektöre destek verme misyonunu sürdürüyor. COVID-19 sürecinde salgından olumsuz etkilenen tüm sektörleri ayakta tutmak ve pandeminin etkilerini azaltmak amacıyla KOBİ ve esnafa desteğini sürdüren Halkbank, ekonomik istikrar kalkanı ve normalleşme tedbirleri kapsamında çok sayıda ürünü hizmete sundu.