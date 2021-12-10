Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende Yılın Diplomatı, Kazakistan Devleti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly seçildi.

Kısa bir konuşmayla ödül için teşekkür eden diplomat, El Farabi'den bir anektot aktardığı konuşmasında şunları söyledi:

"Farabi'ye bir öğrencisi sormuş: Bu elma nesiyle değerli? Rengiyle mi, tadıyla mı, yetişmesiyle mi? İkinci üstat olarak anılan Farabi şöyle cevap vermiş: Bu elma tohumuyla değerli, elmanın tohumundan bir elma çıktığı gibi bir ağaç da çıkar... Başkanımız gibi (Köksal Toptan) gençleri yetiştiren akıllara teşekkürlerimi sunuyorum"

Saparbekuly, ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın elinden almaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

‘YILIN DİPLOMATI ÖDÜLÜ’ - KAZAKİSTAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ABZAL SAPARBEKULY

Kazakistan, yaptığı ekonomik reformlarla Avrasya bölgesinde lider ülke olarak yer alıyor. Türk yatırımcılara güven ve büyüme imkânları ile küresel liderlik olanağı sunan Kazakistan, güvenli yatırım ikliminde, yurtdışına açılmayı ve dünyada küresel lider olmayı hedefleyen Türk yatırımcıları yatırım yapmaya davet ediyor. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılmasında önemli hizmetler yapıyor.

KAZAKİSTAN DEVLET TELEVİZYONUNDA BÖYLE YER ALDI

Uluslararası Yılın Starları Ödül töreninde Yılın Diplomatı seçilen Kazakistan Devleti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesinin devlet televizyonunda da haber oldu. Kazakistan Televizyon kanalı Telekanal Habar 24, haberi böyle verdi: