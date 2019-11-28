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Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Yılın Bakanı" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu. Bakanın törene katılamaması sebebiyle ödülünü onun yerine yardımcısı Gonca Yılmaz Batur teslim aldı. Batur, ödülü Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak'ın elinden aldı. Gecede kendisine plaket verilen Gonca Yılmaz Batur, aynı zamanda gecede konuşma yapan isimlerden biriydi.

Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Yılın Bakanı" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu. Bakanın törene katılamaması sebebiyle ödülünü onun yerine yardımcısı Gonca Yılmaz Batur teslim aldı. Batur, ödülü Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak'ın elinden aldı. Gecede kendisine plaket verilen Gonca Yılmaz Batur, aynı zamanda gecede konuşma yapan isimlerden biriydi.

28 Kasım 2019 Perşembe 17:35
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Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Yılın Bakanı" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu. Bakanın törene katılamaması sebebiyle ödülünü onun yerine yardımcısı Gonca Yılmaz Batur teslim aldı. Batur, ödülü Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak'ın elinden aldı. Gecede kendisine plaket verilen Gonca Yılmaz Batur, aynı zamanda gecede konuşma yapan isimlerden biriydi.

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. Altyapı sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinatör, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Pekcan, Karon Mühendislik şirketinde CEO olarak görev yapmıştır.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine Ticaret Bakanı olarak atanmıştır.

Pekcan, evli ve iki çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir.

Geceye teşrif ederek Ekovitrin ailesini onurlandıran Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'a plaket takdim edildi.

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