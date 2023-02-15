Yıldız Tilbe: Yıkılan binaları Japonlar yapsın

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Türkiye’de seferberlik başladı. Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya’yı da vuran depremler sonrası ünlüler tek yürek oldu.

“DÜNYANIN EN SAĞLAM BİNALARINI YAPIYORLAR”

Deprem bölgelerine maddi ve manevi destek veren ünlü isimlerden öneriler de gelmeye başladı. Son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yıldız Tilbe’nin konuyla ilgili attığı bir tweet dikkat çekti.

Turkiyegazetesi.com'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ardından ünlü şarkıcı yeniden yapılacak konutlarla ilgili düşüncesini dile getirdi. Tilbe paylaşımında “Memlekette yeni ve yeniden yapılacak bütün binaları, kentsel dönüşümleri yıkılan bölgeleri Japonlar yapsın. Dünyanın en sağlam binalarını yapıyorlar. Helal olsun” ifadelerini kullandı.