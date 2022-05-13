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Yıldız Teknopark Siber Saldırı Kurbanı Oldu!
YTÜ Yıldız Teknopark, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yaptığı bildiride siber saldırıya uğradığını resmen açıkladı. Saldırıdan etkilenen kişilerin sayısı tespit edilemezken, 5 Mayıs’ta fidye talep edildiğine dair bir not bulunduğu açıklandı.
Güncel 13.05.2022, 16:11
WebTekno'dan alınan bilgilere göre; Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ tarafından yapılan bildiride hangi kişisel verilerin etkilendiği duyuruldu.
Siber saldırının, 3 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştiği açıklandı. 5 Mayıs’ta fidye talep edilen bir not tespit edildi.
Argeportal, EBYS, eBA, PDKS, logo yazılım ve şirket içi ortak alanlar devre dışı bırakıldı.
Veri ihlali sonucunda hackerların ele geçirdiği verilerse şu şekilde paylaşıldı:
- Kimlik bilgileri
- İletişim bilgileri
- Lokasyon bilgileri
- Özlük bilgileri
- Müşteri işlem bilgileri
- Finans bilgileri
- Mesleki deneyim bilgileri