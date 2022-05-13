Yıldız Teknopark Siber Saldırı Kurbanı Oldu!

WebTekno'dan alınan bilgilere göre; Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ tarafından yapılan bildiride hangi kişisel verilerin etkilendiği duyuruldu.

Siber saldırının, 3 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştiği açıklandı. 5 Mayıs’ta fidye talep edilen bir not tespit edildi.

Argeportal, EBYS, eBA, PDKS, logo yazılım ve şirket içi ortak alanlar devre dışı bırakıldı.

Veri ihlali sonucunda hackerların ele geçirdiği verilerse şu şekilde paylaşıldı: