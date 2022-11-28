Yılbaşının en güzel hediyesidir parfüm PELLINN PARIS Parfüm

Dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası Givaudan Paris imzası taşıyan PELLINN PARIS ürünlerinden biri siz ve sevdikleriniz için. Eşsiz kokulardan ilham alınarak üretilen parfümleriyle hafızalarda yer edinen gizli notalarıyla PELLINN PARIS parfümleri, en iddialı ve çarpıcı yeni yıl hediyesi.

PELLINN PARIS No.26

Üst notalarda bergamot, badem çiçeği, safran esansiyel yaplari ile yoğun bir şekilde harmanlanmıştır.

Orta notalarda sedir, yasemin çiçeği esansiyel yağı,

Alt notalarda amber, sedir ağacı esansiyel yağı ve misk ile buluşturulmuştur.

PSF: 480.25 TL

PELLINN PARIS No.22

Üst notalarda mandalina, portakal çiçeği esansiyel yağları ile yoğun bir şekilde harmanlanmıştır.

Orta notalarda yasemin, sedir ağacı, lavanta çiçeği esansiyel yağları,

Alt notalarda amber, sedir, vanilya esansiyel yağı ve misk…

PSF: 391.00 TL

Wise Man No.77

Üst notalarda greyfurt, limon çiçeği, anason, ananas, reyhan esansiyel yağları ile yoğun bir şekilde harmanlanmıştır. Orta notalarda; sandal ağacı, hindistan cevizi, elemi reçinesi esansiyel yağları. Alt notalarda vetiver, paçuli, amber, sedir ağacı esansiyel yağı ve misk…

PSF: 357.00 TL

Wise Man No.71

Üst notalarda portakal, lime, mandalina, auatic ve limon çiçeği esansiyel yağı ile yoğun bir şekilde harmanlanmıştır. Orta notalarda kişniş ve hindistan cevizi esansiyel yağı.

Alt notalarda amber, paçuli, sedir ağacı esansiyel yağı ve misk…

PSF: 357.00 TL