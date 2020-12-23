Yılbaşında Bodrum’a akın var, kiralık villalar da doldu

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak günlerini evde geçirmek istemeyenler ise şimdiden 5 yıldızlı otelleri ve kiralık villaları doldurdu.

Otellere ilgi büyük

Bodrum’a büyük bir ilgi olduğunu belirten Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp “Yılbaşında 5 yıldızlı oteller rezervasyonlarını doldurmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı kararla otellerin en fazla yüzde 60 doluluk oranı şartı getirilmişti. Bodrum’daki çoğu otel bu oranlara yaklaştı. Yılbaşına kadar hepsinin dolması bekleniyor. Otellerde eğlence düzenlenmeyecek ancak yılbaşı gecesi yemeği ve otel olanakları cazip geliyor” dedi.

Nüfus katlandı

Yılbaşı nedeniyle yazlıklarına geri dönenlerin de olduğunu aktaran Alp, “Zaten koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim sonucunda insanlar yazlıkları kışın da kullanmaya başlamış, nüfus ikiye katlanmıştı. Büyükşehirlerde oturanlar şimdi yasağı fırsat bilip tekrardan geri dönmeye başladı” diye konuştu.

‘Boş villa bulunmuyor’

Ayrıca kiralık villara da ilginin arttığına dikkat çeken Alp, “Yılbaşında ev kiralamak isteyen birçok insan var. Boş yazlıklar ve haftalık kiralanan villalarda yer bulmak şu an çok zor. Bu villaların ücretleri birkaç hafta öncesine göre ikiye katlandı” ifadelerini kullandı.