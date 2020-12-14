banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İran ile şiir krizi çözüldü
İran ile şiir krizi çözüldü
Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak" dedi.

Güncel 14.12.2020, 21:16
6
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Sokağa çıkma yasağının kapsamı yılbaşında genişletildi. Kabine toplantısı sonrası kameralara karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Corona virüsüne ve bu kapsamda alınan tedbirlere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine ülkemizde hasta, vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz.

*Yurtdışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimi ile ilgili çalışmaları ise daha yakından takip ediyoruz.

*Bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçiriyoruz. Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz.

YASAK PERŞEMBE SAAT 21.00’DA BAŞLAYACAK

*Elden edinilen kazanımların güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21:00'den 4 Ocak saat 5:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.

*Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumlar, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.

*Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızlı sonuçlandırılması sağlanacaktır.

*Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, faizsiz konut kredisinden çocukların eğitim öğretim yardımına, istihdamdan fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır.

*Sağlık Bakanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirmesi için görevlendirdim. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyoruz.

*Mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz.

*Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede geride değil tam tersine ilerde olduğunun işaretidir. İnşallah bu mücadelemizi de başarıyla neticelendirecek, aydınlık geleceğimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.

banner427
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11