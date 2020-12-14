Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Sokağa çıkma yasağının kapsamı yılbaşında genişletildi. Kabine toplantısı sonrası kameralara karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Corona virüsüne ve bu kapsamda alınan tedbirlere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine ülkemizde hasta, vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz.

*Yurtdışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimi ile ilgili çalışmaları ise daha yakından takip ediyoruz.

*Bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçiriyoruz. Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz.

YASAK PERŞEMBE SAAT 21.00’DA BAŞLAYACAK

*Elden edinilen kazanımların güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21:00'den 4 Ocak saat 5:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.

*Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumlar, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.

*Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızlı sonuçlandırılması sağlanacaktır.

*Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, faizsiz konut kredisinden çocukların eğitim öğretim yardımına, istihdamdan fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır.

*Sağlık Bakanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirmesi için görevlendirdim. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyoruz.

*Mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz.

*Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede geride değil tam tersine ilerde olduğunun işaretidir. İnşallah bu mücadelemizi de başarıyla neticelendirecek, aydınlık geleceğimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.