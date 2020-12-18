Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?

Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün, hangi günler?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, kısıtlamanın 31 Aralık 2020 -4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yılbaşı yasağında market, manav, kuruyemişçiler açık mı?

Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Market, manav, kuruyemişçi ve balıkçılar 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak ve vatandaşlar araç kullanmamak kaydı ile bu işletmelerden alışveriş yapabilecek.