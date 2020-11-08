Yıkılan binayı böyle izlediler

İzmir'de meydana gelen depremde hasar gören Yılmaz Erbek Apartmanı'nda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Binada risk olduğu gerekçesiyle bina sakinleri içeride bulunan eşyaları alamazken, yıkımı da çok sayıda vatandaş izledi. Apartman sakini olmayan vatandaşlar, yıkımı üzülerek izlediklerini belirtti.

Ramazan Yılmaz isimli vatandaş, “Ben Bayraklı Sevgi Yolu'nda oturuyorum. Oturduğum yerdeki binalar hasarlı değil ama buradaki insanlarla acımızı paylaşıyoruz. Pazar günü olduğu için çalışmıyorum. Bu muhitte yaşadığım için buraya yıkımı izlemeye geldim. Herkes üzgün. İnsanlar içerideki eşyalarını alamadılar” dedi. Filiz Azun ise, “Deprem olduğundan beri bu acıyı biz de hissediyoruz. Bizim evimiz zarar görmedi ama içimiz yandı. İnsanların hayalleri, umutları, eşyaları, yılların birikimi gitti. Kontrollü olarak yıkımı yapılan binalarda oturan arkadaşlarım vardı. Bina riskli olduğu için içeriden hiçbir eşyalarını alamadılar” diye konuştu.