Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
370.769
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2916
EURO
7.4186

YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurlayacağız" dedi.

YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurlayacağız" dedi.

26 Mayıs 2020 Salı 17:15
2006 Okunma
YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, Perşembe günü saat 07:00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. İlk tren Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler uyguladıklarını ifade ederek, bu kapsamda virüs Türkiye'de görülmeden önce önlemleri aldıklarını söyledi.
Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası hava yolu, deniz yolu ve demir yollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçakların yanı sıra Yüksek Hızlı Trenler, Konvansiyonel Trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Kara yollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli oranda geciktirdi” ifadelerini kullandı.

"Tüm ulaşım modları tedbirli olarak yeniden hizmete açılmaya başlanacak"

Özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde Covid-19 salgınına karşı Türkiye'nin büyük başarı sağladığını aktardı. Bu noktada normalleşme döneminin artık başladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı.

"YHT yarı kapasiteyle hizmet verecek"

Covid-19 tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan demir yollarında ilk seferin 28 Mayıs perşembe günü başlatılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek” dedi.

"Günde 16 sefer yapılacak"

İlk seferin yapılacağı Perşembe gününün ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, “İlk günden itibaren, ikinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulunun belirlediği önlemlerle düzenlenecek” ifadelerini aktardı.

28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, bu seferlerin 16'sının Ankara-İstanbul, 20'sinin Ankara-Konya, 6'sının Ankara-Eskişehir ve 6'sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydederek, “Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak” ifadelerini kaydetti.

"Hastalık belirtisi gösteren yolcular trene alınmayacak"

Güvenlik tedbirleri sebebiyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğinin de altını çizen Bakan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların kesinlikle trene alınmayacağını vurguladı.

"Sosyal mesafe kurallarına uyulacak"

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel salgınla, ulusal mücadelesini yapan ve salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olarak, bu sınavımızı da el birliği ile başaracağımızdan hiç şüphemiz yok"

Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı gösterdiği refleks, zamanında alınan tedbirler, ulusal çapta verdiği mücadele ile durduğu konum ve gücünü net bir şekilde tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 83 milyon tek yürek oldu. Küresel salgınla, ulusal mücadelesini yapan ve salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olarak, bu sınavımızı da el birliği ile başaracağımızdan hiç şüphemiz yok” aktarımında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Türkiye'den Çad'a yardım eli
Türkiye'den Çad'a yardım eli
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı
Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı
Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Arıcılar bayram mesaisinde
Arıcılar bayram mesaisinde
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
Askere moral verdiler...
Askere moral verdiler...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim