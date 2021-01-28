Yetki belgesi olmayan emlakçılara dikkat

Emlak aracılık faaliyetleri sadece Yetki Belgesi alan işletmeler tarafından yapılabiliyor. Bu nedenle emlakçıların Yetki Belgesi’ne dikkat edilmeli.

Bir emlakçının yetki belgesinin olup olmadığını öğrenmek isteyenler ise Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden sorgulama yapabilirken belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmeleri ihbar da edebiliyor.

İhbar edebilirsiniz

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’ndeki geliştirmelerin devam ettiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Peki vatandaş, yetki belgesinin olup olmadığını nereden anlayacak? İşte bunun için kurulan Ttbs.gtb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek bilgi sistemi üzerinden emlak işletmelerinin yetki belgeleri sorgulanabiliyor. Yine bu sistem üzerinden vatandaşlar, şikâyette bulunabilir. Bunun yanı sıra yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ihbar edilmesi amacı ile ihbar hattı sistemi devreye alındı. Tüketiciler ve yetki belgeli emlak işletmeleri bu sistemi kullanarak ihbar bildiriminde bulunabilirler” dedi.

İncelemeye alınacaklar

Şikâyetlerin Ticaret İl Müdürlükleri tarafından incelemeye alınacağını aktaran Akdoğan “Tüketicilere tavsiyemiz yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ile çalışmamaları. Çünkü yetki belgesi sahibi olan işletmelerin tüketicilere ve Bakanlığa karşı yükümlülükleri var” diye konuştu.

Portalları uyarıyoruz

Yetki belgesi olmaması rağmen üye yapmaya ve ilan girişine izin veren portallarına yönelik olarak yaptırımlar isteyeceklerini belirten Akdoğan, “Bizler Bakanımızın ifade ettiği ve yönetmelikte geçen yetki belgesi olmayan işletmelerinin ilan verememesini istiyoruz. Lakin bu konuda ayak sürten, ilan girişlerine hatta üyeliklere farklı şekilde izin veren portallara yaptırımlar getirilmesi için tüm gücümüzle mücadeleye edeceğiz” ifadelerini kullandı.