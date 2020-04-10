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YETİM ANNELERİ MASKE ÜRETİYOR

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü’nde eğitim gören yetimlerin anneleri Reyhanlı Kaymakamlığı izni ve koordinasyonuyla maske üretimine başladı. Günlük 1000 adet üretilmesi planlanan maskeler, kamu görevlileri başta olmak üzere ilçenin ihtiyacı için kullanılacak.

YETİM ANNELERİ MASKE ÜRETİYOR

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü’nde eğitim gören yetimlerin anneleri Reyhanlı Kaymakamlığı izni ve koordinasyonuyla maske üretimine başladı. Günlük 1000 adet üretilmesi planlanan maskeler, kamu görevlileri başta olmak üzere ilçenin ihtiyacı için kullanılacak.

10 Nisan 2020 Cuma 09:39
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YETİM ANNELERİ MASKE ÜRETİYOR

Yetim Vakfı’na bağlı olarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1020 yetim çocuğun barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı Reyhanlı Eğitim Köyü Atölyeleri, korona virüs ile mücadele kapsamında maske üretim tesisi oldu. Reyhanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Reyhanlı Eğitim Köyü Tekstil ve Tasarım Atölyesi’nde Suriyeli 10 yetim annesi ve 2 personel maske üretimine başladı. Maskeler, kaymakamlık tarafından ilçedeki kamu kuruluşlarının ihtiyacı için kullanılacak.

BUHARLI DEZENFEKTE YAPILIYOR

Aralarında Suriyeli yetimlerin annelerinin de bulunduğu atölye çalışanları korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tamamen izole edilen atölyede maske, eldiven, dezenfektan gibi tedbirlere uyarak üretim gerçekleştiriyor. Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, maskelerin sağlık standartlarına uygun olarak üretildiğini ve Türkiye’nin Korona virüsle mücadelesine omuz vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Dinçer ayrıca, tekstil atölyesinde 10 Suriyeli anne ve 2 personelle birlikte günde bin adet maske üretmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

KÖYDE 185 YETİM ÇOCUK KALIYOR

Tüm ihtiyaçları Yetim Vakfı’nca karşılanan Reyhanlı Eğitim Köyü, savaş mağduru Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere ilçedeki yetim çocuklara barınma ve eğitim hizmetleri sunuyor. Bu köyde anaokulu, özel milletler arası ilkokul ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi hizmet veriyor. 2019 yılında 195’i yatılı olmak üzere toplam bin 20 çocuğa hizmet veren Reyhanlı Eğitim Köyü’nde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime devam ediyorlar.

Son Güncelleme: 10.04.2020 09:43
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