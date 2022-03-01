Yeşilay Haftası “Yeşilay Varsa Hayat Var” mesajıyla kutlanıyor

Bağımlılığın bir hastalık olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Bu hastalık sadece bağımlıya zarar vermiyor, yakın çevresi ve toplumu da tehdit ediyor” dedi. YEDAM’ın bağımlılıklarla mücadelede, dünyada kapsam ve sistem anlamında tek olduğunu vurgulayan Öztürk, YEDAM Danışma Hattı’na bugüne kadar 500 bini aşkın arama geldiğini ifade etti. Yeşilay Haftası, 120 Yeşilay Şubesi, 95 Ülke Yeşilay’ı ve yüzbinlerce gönüllüyle birlikte kutlanıyor. İstanbul’un simge yapıları ışıklandırmalarla yeşile boyanırken; Uluslararası Karikatür Yarışması ve Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na katılan eserlerin yer aldığı sergi 1 – 5 Mart tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

İyi ve sağlıklı bir toplum için çalışan Yeşilay, 102’nci yaşını kutladığı 1 – 7 Mart Yeşilay Haftası’nda “Yeşilay Varsa Hayat Var” diyor. Önleme faaliyetleriyle 7’den 77’ye herkesin iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve bağımlılıklardan uzak bir hayat sürmesini hedefleyen Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) rehabilitasyon faaliyetleriyle de bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere destek vermeyi sürdürüyor.

Yeşilay’ın alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere beş farklı bağımlılıkla mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi bağımlılık, sınır tanımayan evrensel bir sorun. En önemlisi de bağımlılık bir tercih değil, hastalık. Bu hastalık sadece bağımlıya zarar vermiyor, yakın çevresi ve toplumu da tehdit ediyor. Bu nedenle hastalıkların tedavisi kadar önlenmesi, hiç ortaya çıkmaması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak bizim de öncelikli amacımız bağımlılıkları oluşmadan önce engellemek. Dolayısıyla önleme çalışmaları faaliyetlerimiz içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Önleme faaliyetlerimizle ilkokul öğrencilerinden üniversitelilere, ebeveynlerden öğretmenlere, her yaştan insanımızın bilinçlenmesine katkıda bulunurken, gönüllerde yer edinerek herkesin bağımlılıklarla mücadelenin bir parçası olmasını amaçlıyoruz. Herkesin iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olduğu, spor yaptığı, kültür-sanat faaliyetleriyle ilgilenerek yaşamına renk kattığı bir toplum için aralıksız çalışıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile her yıl 10 milyon öğrenciye ve 3 milyon yetişkine ulaşıyor; iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını destekliyoruz. Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ile de okullarda bağımlılıkları oluşmadan önlemeyi hedefliyor; Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE) ile okul temelli, koruyucu - güçlendirici eğitimler veriyoruz. Gönülden Yeşilaylı olan herkes bizim mücadelemizi daha da güçlendiriyor. Bu yıl Yeşilay Haftası’nda mesajımız: ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’. Temelinde barış, sevgi, merhamet ve sorumluluk barındıran; sağlıklı, güçlü yarınlar inşa etmek gayesiyle yürüdüğümüz bu yolda 7’den 77’ ye herkesin desteğini alabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlarımızın kalbine dokunmak ve onların değerli hayatlarında güzel bir iz bırakabilmek bizler için çok değerli. Bu nedenle yeni yaşımızı hayatın kıymetini bildiğimiz, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken bir söylemle kutlayalım istedik. Herkesi Yeşilay Haftası coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz.”

Bağımlılığı anlatan eserler Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileniyor

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması gibi projelerle bağımlılıklarla mücadelede sanatın gücünden yararlanan Yeşilay; Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir sergi açıyor. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ve Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na katılan eserlerin yer aldığı sergi, 1 – 5 Mart tarihleri arasında devam ediyor. Öztürk, “Dünyanın onlarca farklı ülkesinden karikatür sanatçılarının ve ilkokul sıralarında Yeşilaylı olan çocuklarımız ile gençlerimizin bağımlılığı anlatma biçimleri çok etkileyici. Bu yaratıcı eserleri yakından görmek isteyenleri AKM’de sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.

500 binden fazla kişi destek almak için YEDAM’a başvurdu

2015 yılında faaliyetlerine rehabilitasyonu ekleyen Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağlıyor. Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelesine ve bağımlı yakınlarına verdiği desteğe katkıda bulunmak isteyenler www.yesilay.org.tr adresinden bağış yapabiliyor.

COVID-19 pandemisi öncesinde 36 olan YEDAM sayısının pandemi döneminde açılan 68 merkez ile 104’e ulaştığını belirten Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadelede dünyada kapsam ve sistem anlamında tek olan psikososyal danışmanlık modeline sahip bir merkez. YEDAM ekiplerinin tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor; alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Bu danışmanlık hizmetini yalnızca danışana değil, aile üyelerine, yakınlarına da sağlıyoruz. Bağımlılık tedavisinin ardından yeniden başlama riski doğduğunda da yine YEDAM ile destek veriyoruz. YEDAM’da ayrıca danışanlarımız için atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Grafik tasarım, el sanatları, pastacılık, ahşap şekillendirme ve spor aktiviteleri gibi çalışmalarla YEDAM’da şimdiye kadar 4 bin 315 atölye gerçekleştirildi. Bugüne kadar 143 danışanımız işe yerleştirildi. Bağımlılıklarından kurtulmak için danışan vatandaşlarımıza, 115 YEDAM Danışma Hattı’mız ile de hizmet veriyoruz. YEDAM Danışma Hattı’mıza bugüne kadar 500 bini aşan arama geldi.”

Yeşilay, YEDAM’dan destek alan bağımlıların umut dolu öykülerini “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabında topladı. Yeşilay Yayınları’ndan çıkan kitapta, toplumun her kesiminden insanın birbirinden farklı deneyimlerinden ilham alınarak oluşturulan, yaşanmış olaylardan kurgulanan 19 öykü bulunuyor. Öztürk, “Kitabın gördüğü ilgiden çok memnunuz. Bağımlılığın pençesinde olan, kimden nasıl destek isteyeceğini bilemeyen, kurtulabileceği konusunda kendinden şüphe edenlere Renklerini Yeniden Kazananlar’ın ilham olmasını diliyoruz” dedi.

95 Ülke Yeşilay’ı ile tüm dünyada bağımlılıklarla mücadeleye öncülük ediyor

Türkiye’nin 81 ilinde toplam 120 şube ile hizmet veren Yeşilay, kuruluşuna öncülük ettiği Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile 95 ülkede de bağımlılıklarla mücadeleye öncülük ediyor. Yeşilay Haftası kutlamalarının 95 Ülke Yeşilayı aracılığıyla aynı anda ve aynı heyecanla gerçekleşeceğini belirten Öztürk, “Geçtiğimiz yıl 81 olan Ülke Yeşilayı sayısını bu yıl 95’e yükselttik. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın ihtiyacı olan herhangi bir ülkesinde de deneyim ve birikimimizle göreve hazırız. Yeşilay Haftası’nda başarılı çalışmalarımızı hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul sağlığa yeşil ışık yakıyor

İstanbul’un simgesi yapılar, Yeşilay Haftası boyunca kutlamalara dâhil oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil renkle aydınlatılırken; İstanbullular, Yeşilay Haftası boyunca şehrin farklı noktalarından ışık gösterilerine tanıklık edebiliyor.