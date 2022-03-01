Yeşilay haftası nedir? Ne zaman kutlanır?

YEŞİLAY NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaşmaya başladı. Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin etrafında Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920 yılında İstanbul'da ilk olarak "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu hafta ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanır.

YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

Yeşilay Haftası etkinlikleri arasında söyleşiler, sergiler, bilgilendirme stantları, okullardaki pano etkinlikleri ile birlikte şiirler okunarak anlam ve önemi kamuoyuna açıklanır.

EN GÜZEL YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ:

İçki, sigara, ve kumar,

Bağımlılık yuva yıkar.

Bilinçli davranırsan,

Mutluluğun kat kat artar.

Sigara ciğerlere düşman.

Kansere davetiye.

Ölümü çağırma sakın.

Gitme ölüme bile bile.

İçki çürütür vücudu,

Besler kötülükleri,

Beynini uyutarak,

Mahveder iyilikleri

Yeşilay’cı ol sigarayla savaş

Yeşilay’cı ol içkiyle uğraş

Yeşillensin dünyan

Yeşil kalsın rüyan.

Emine Çelik

Düşmanların içinde

İçki en korkunç düşman!

Bin dokuz yüz yirmide

Yeşilay Derneğini

Kurmuştur Mazhar Osman.

Zehir tezce öldürür,

İçkiler yavaş yavaş.

Kimi zehir öldürür,

Kimi, gözden döker yaş.

Sofranda tek içkiye

Yer ayırma arkadaş!

M.Necati ÖNGAY

Yeşil bir ay bembeyaz,

Bayrağının tek süsü,

Sağlığımız, canımız,

Yeşilay’ın ülküsü.

Korumaya çalışır,

Yurttaşları içkiden,

İnsanlıktan sıyrılır,

Çünkü sarhoş bir beden.

Vatanını sevenler,

Korumalı milleti.

Ocakları söndüren,

İçki, kumar illeti.

İ.Hakkı TALAS

İÇME SİGARA

Allah saklasın, birgün

Düğüm olur nefesin,

Titrer tükenir sesin,

içme dostum sigara.

Günbegün bronşlara,

Zift dolar kara kara,

Ağzın zehire döner,

içme dostum sigara.

Hem canına kastı var,

Hem de kesene zarar,

Biraz irade kullan,

içme dostum sigara.

Ne ikram al, ne de et,

Korkma kopmaz kıyamet,

içkiden bile kötü,

içme dostum sigara.

Deme derdime yoldaş,

Bana sessiz arkadaş,

Zehirden vefa olmaz,

içme dostum sigara.

Aldanma dumanına,

Kıyma tatlı canına,

Nikotin güçlü zehir,

içme dostum sigara.

Ya rengini soldurur,

Ya zamansız öldürür,

Mutlaka zarar verir,

içme dostum sigara.

De ki söylüyor doğru,

Güzide Taranoğlu,

Söz ver kendi kendine,

içme dostum sigara.

Güzide Taranoğlu

SAĞLIK DÜŞMANLARI

Sağlığının düşmanları:

İçki, sigara, kumar.

Bunlara alışanlar,

Görürler pek çok zarar.

İçkinin kötülüğü,

Saymakla bitmez her an.

Katil bile olur da,

Hatırlayamaz insan.

Vücuduna, kesene.

Zararı çoktur onun.

Tütün ömrü kısaltır,

Çabucak gelir sonu.

Hazineyi eritir,

Cebinde kalmaz para.

Kumar kötü bir illet,

Alışan düşer dara,

Sağlık düşmanlarından

Korun, her an uzak ol.

Yaşamak istiyorsan,

Kendine bul başka yol

İbrahim GÜNGÖR

SARHOŞ BABA

Baba deyince güven duymalı,

Baba deyince huzur bulmalı,

Baba olunca sevgi vermeli,

Bizi korkuyla besledin baba!

Akşam olunca isteriz biz de,

Arkadaşımın babası gibi,eli paketle,

Bir gün de saat altı yedi deyince,

Yanıııp da eve gelsen olmaz mı baba?

Gece duyunca o sarhoş sesini,

Zavallı annemin çektiklerini,

Büyümekten, anne olmaktan çok korkarım,

Sanki bütün babalar, kocalar senin gibi!

Hava kararmasın istiyorum,

Akşam olmasın diliyorum,

Çünkü o zaman çok mahsunum,

Yaşamıma hiç anlam veremiyorum.

Ben 11 yaşında bir kızım,

Bütün babalar size yalvarıyorum:

Biz de isteriz mutlu bir yuva,

Yok etmeyin bizi, alkol uğruna!

Ayşe Kılıç

Sigaranın Neden Olduğu Hastalıklar

Bağımlılık: Nikotin maddesinin bağımlılık yaratıcı özelliği eroininkine çok benzer.

Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek, belle ilgili hastalıkların tedavisini engelleyen yegne faktörlerden biridir. Bunun yanında normal insanlarda da zaman zaman şiddetli sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Bunun nedeni, sigara içen kişilerde vücudun, omurilikteki disklere çok zayıf miktarda oksijen göndermesidir.

Prostat Kanseri: Sigara içmek bütün bu tarz kanser türlerinin %40'ının nedenidir.

Göğüs Kanseri: Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre %75 daha fazla göğüs kanserine yakalanma riski taşır.

Rahim Kanseri: Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taşır.

Çocukluk Solunum Problemleri: Annesi ya da babası sigara içen çocuklar 6 kat daha fazla solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşma riski taşır. (Soğuk algınlığı, kulak iltihapları, bronşit, bademcik problemleri, astım ve de zatüre 'ki bazen ölüme bile yol açar')

Şeker Hastalığı: Sigara içmek, vücudun insülün salgılama yeteneğini zamanla yok eder. Bu da şeker hastalığına yol açar.

İlaca Karşı Bağışıklık - Sigara içenler belli bir ilacın etkili olması için çok daha büyük dozlarda o ilacı kullanmak zorunda kalır.

Kulak Enfeksiyonları: Sigara içenlerin çocuklarının oititis hastalığına yakalanma riskleri vardır.

Emphysema: Bu hastalığın yol açtığı ölümlerin %85'i sigara yüzünden olur. (ciğerlerdeki alveoller zamanla esnekliğini kaybeder. İlerleyen safhalarda, yoğun bir biçimde solunum zorluğu olur ve hasta solunum makinesine bağlanmak zorunda kalır.)

Boğaz Kanseri: Boğaz kanseri vakalarının %80'ine sigara yol açar.

Mide Kanseri: Sigara içenlerin mide veya bağırsak kanserine yakalanma riski içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır.

Kalp Hastalıkları: Sigara içenlerin kalp krizine yakalanma riski içmeyenlere göre 4 kat daha fazladır.

Kısırlık: Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır.

Kangren: Akciğerler verimsizleştiği için, vücuda çok az oksijen yayılır. İnsan vücudu, bu çok az miktardaki oksijeni mecburen iç organlara dağıtmak zorunda kalır. Bundan dolayı kalbe en uzak kısımlar olan parmak uçlarından itibaren hücreler süratle zincirleme olarak ölür. Çoğu zaman kollar ya da bacaklar kesilebilir.

Karaciğer Kanseri: Karaciğer kanseri vakalarının % 80'i sigara yüzünden olur.

Gırtlak Kanseri :Günde 25 tane sigara içiyorsanız 30 kat daha fazla gırtlak kanserine yakalanma riski taşırsınız. Bu da ilk başlarda konuşma zorluğu ilerleyen safhalarda tamamen konuşamamaya sebebiyet verir.

Erken Doğum ve Bebeğin Hafif Doğması: Günde sadece 5 tane sigara içen hamile bir kadının erken doğum yapması ya da oldukça küçük ve de sağlıksız bir bebek doğurma riski inanılmaz boyutlardadır.

Ağız Kanseri: Ağız kanseri vakalarının tamamına sigara yol açar.

Menopoz: Sigara içen kadınlarda beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülür. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve de erimesine neden olur.

Yemek Borusu Kanseri: Bu kanserden ölenlerin hemen hemen hepsi sigara içtikleri için ölmüşlerdir.

Erken Yaşlanma :Düzenli bir şekilde sigara içilmesi, deri yapısını bozar, kırışıklıklara yol açar. Bunun yanında dişler sararır ve de kararır, tırnaklar sağlıksızlaşır.

İyileşme Zorluğu: Sigara içenlerin yaraları çok daha zor kapanır. Bunun yanında ameliyat sonrası yaralarının iyileşmeme olasılıkları vardır.

Diş Kaybı: Sigara içmek diş kayıplarında önemli bir faktördür.