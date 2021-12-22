Bünyesinde bir araya getirdiği yetkin sanayi inisiyatifi ve sivil toplum kuruluşu kimlikleriyle, sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin ülkemizde yaygınlaşmasına kendini adayan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl onuncu kez verilen Yeşil Nokta Basın Ödülleri, sahiplerini buldu.

Yeşil Nokta Basın Ödülleri, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere veriliyor.

2021 yılında Gazete dalında “Milliyet”, Haber Ajansı dalında “Anadolu Ajansı”, Dergi dalında “Para” Dergisi, TV dalında “NTV”, Radyo dalında “TRT Radyo”, Haber Sitesi dalında “Ekovitrin.com” ödül kazanırken “Özel Ödül”ün sahibi de Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak oldu.

Pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ödül törenine ise Anadolu Ajansı adına AA Proje Ofisi Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, Milliyet adına Gazeteci Gökhan Karakaş, Para Dergisi adına Haber Müdürü İdriz Çokal, TRT Radyo adına TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ile NTV adına Haber Merkezi’nden Beyzanur Özer, Ekovitrin.com CEO’su Şeref Özata ve “Özel Ödül”ün sahibi Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak katıldı.

ÇEVKO Vakfı G enel Sekreteri Mete İmer: “ Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem, hem kurumlara, hem de geri kazanımın başlangıç noktası olarak gördüğümüz bireylere ve topluma ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Yaşanabilir bir çevre için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.