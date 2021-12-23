YEŞİL NOKTA BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Yeşil Nokta Basın Ödülleri, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere veriliyor.

2021 yılında Gazete dalında “Milliyet”, Haber Ajansı dalında “Anadolu Ajansı”, Dergi dalında “Para” Dergisi, TV dalında “NTV”, Radyo dalında “TRT Radyo”, Haber Sitesi dalında “Ekovitrin.com” ödül kazanırken “Özel Ödül”ün sahibi de Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak oldu.

Pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ödül törenine ise Anadolu Ajansı adına AA Proje Ofisi Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, Milliyet adına Gazeteci Gökhan Karakaş, Para Dergisi adına Haber Müdürü İdriz Çokal, TRT Radyo adına TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ile NTV adına Haber Merkezi’nden Beyzanur Özer, Ekovitrin.com CEO’su Şeref Özata ve “Özel Ödül”ün sahibi Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak katıldı.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: “Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem, hem kurumlara, hem de geri kazanımın başlangıç noktası olarak gördüğümüz bireylere ve topluma ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Yaşanabilir bir çevre için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Dünyada 30 yıla yakın süredir uygulanmakta olan Yeşil Nokta Sistemi, bugün çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerli 150 binden fazla kuruluşu, yılda yarım milyardan fazla tüketiciye ulaşan yaklaşık 400 milyar ambalajı kapsayan, sanayi sorumluluğunu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiş durumda. Bir ambalajın üzerinde yer alan “Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sisteme maddi katkı sağladığı anlamına geliyor.