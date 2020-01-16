Yerli ve milli madenimiz “Bor” yatağa girdi!

Günün yorgunluğunu ve stresini attığımız yataklarımızda milyonlarca mite, bakteri ve küf ile birlikte uyuyoruz. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu mikroorganizmalar, sağlığımızı tehdit ettiği gibi, astım, alerji, bronşit gibi birçok önemli hastalığı da beraberinde getiriyor. En çok yataklarımızda maruz kaldığımız bu canlılara karşı artık savunmasız değiliz. Sektörün önemli oyuncusu Bambi Yatak, hijyen ve konforu birleştirerek Türkiye’de ve dünyada ilk kez bor mineralini yatağın süngerine ve kumaşına entegre etti. Yatak sektöründe insan sağlığı için yapılmış en büyük inovasyona imza atan Bambi, yatakta hijyen devrimini Borjen isimli yatağı ile başlattı.

Bambi, Borjen’i yılsonuna kadar 50 bin adet üreterek 20 farklı ülkeye ihraç edecek

1,5 milyon TL’lik Ar-Ge yatırım bütçesiyle Borjen isimli yatağını pazara sunan Bambi, hijyenik bir yatakta uyumanın güvencesini sağlıyor. Kullanıcısının sağlığına verdiği önemi geliştirdiği Borjen ile kanıtlayan Bambi, sadece Türkiye’den değil dünya yatak pazarından da pay almak için iddialı. Borjen’i yılsonuna kadar 50 bin adet üretmeyi hedefleyen Bambi, 20 farklı ülkeye de ihraç edecek.

“Dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz Bor minarelini kullandık”

Bambi Yatak olarak ezber bozmaya devam ettiklerini söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Her gün üzerinde saatlerce uyuduğumuz yatağımızda sayısı milyonlarla ifade edilecek kadar fazla bakteri, mite gibi mikroorganizmalar yaşıyor. Bu küçük canlılar insan sağlığını tehdit ettiği gibi astım, alerjik reaksiyonlar, bronşit gibi birçok hastalığı da tetikliyor. Bambi Yatak olarak profesyonel sağlık uzmanlarıyla görüşerek ve tüketicilerin beklentilerine kulak vererek, dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz Bor minarelini ‘Borjen’ ismini verdiğimiz yatağımızda kullandık. Borjen’in kumaşına ve süngerine, özel ve teknolojik işlemlerle entegre ettiğimiz Bor minerali ile yatağın içinde bakteri, mite ve diğer mikroorganizmaların gelişimini engelliyoruz. Bununla ilgili tüm testlerimiz ve raporlarımız mevcut. Kısaca, sektörümüzde bir ilke imza atarak çok daha hijyenik bir yatak geliştirdik.”

“Ezber bozmaya devam ediyoruz”

Günümüzde, yatak odalarının birer yaşam alanı olduğunu söyleyen Gökmen, yatak odası koleksiyonlarının da artık daha hızlı değişim gösterdiğini söyledi. Gökmen, “Sektörde ortaya koyduğumuz yenilikçi ürünlerimizle ezber bozmaya devam ediyoruz. 7’den 70’e birçok kişiyi, Bambi’nin yenilikçi yönü ile tanıştırdık. Bu sayede hem yurt içi hem de yurt dışında birçok yeni tüketicinin dikkatini çekmeyi, binlerce kalbe yerleşmeyi başardık. Yüksek kaliteli ve güvenli ürünlere, insana ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklı kurumsal bir marka olarak sektörümüzde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz ve çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacağız.”