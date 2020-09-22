Yerli ve milli araçlarla Beyoğlu Belediyesi 10 milyon TL tasarruf etti

Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kademe A.Ş., belediyelerin ihtiyaçlarına göre Ar-Ge çalışmaları yaparak yüzde yüz yerli ve milli araçlar üretiyor. İthal ürünlere kıyasla yüzde ellinin üzerinde tasarruf sağlayan araçlar ekonomiye de ciddi katkı sağlıyor. Kademe A.Ş.'nin Beyoğlu Belediyesi'nin ihtiyacına göre geliştirdiği ve yerli kaynaklarla ürettiği “Kompakt Yol Süpürme Araçları” ilçenin kalabalık ve dar sokaklarını temizliyor.

Kamu-sanayi işbirliğine en güzel örnek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerli ve milli ekonomi hamlesine Beyoğlu Belediyesi olarak katkıda bulunduklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları anlattı. Beyoğlu'nun kalabalık ve dar sokaklarının hijyeni için özel sektörle işbirliği yaparak Ar-Ge ürünler geliştirdiklerine dikkat çeken Yıldız şöyle konuştu:

“Beyoğlu Belediyesi olarak bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Kademe A.Ş.'nin tamamen yerli ve milli olarak ürettiği Kompakt Yol Süpürme Araçları, Beyoğlu'nun ihtiyaçları doğrultusunda, Kademe'nin profesyonel ekibi ile belediyemizdeki mühendislerin ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün katkısıyla Türkiye'de ilk kez geliştirildi. Bu araçların üretilmesini Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye'de ilk biz talep ettik. Yerli üretim tedariki sayesinde belediyemize ve devletimize ciddi tasarruf sağlıyoruz. Şu anda Kademe'nin başka belediyelerden de ciddi oranda sipariş aldığını duyuyoruz ve diğer belediyelere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma, kamu-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerindendir.”

Yeni siparişle tasarruf iki katına çıkacak

Yerli üretime yönelerek çok sayıda avantaj sağladıklarını kaydeden Başkan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülke içi satın alma kolaylığıyla birlikte satış sonrası yedek parça temininde de kolaylık yaşıyor ve tasarruf sağlıyoruz. Bir yıldan fazla zamandır kullandığımız bu araçlarla, Beyoğlu sokaklarında hiç arıza yaşamadan gönül rahatlığıyla hizmet veriyoruz. İthal ürünlere oranla pratik, daha etkin ve tasarruflu bir yol süpürme çalışması yürütüyoruz. Bu ürünlerin satış fiyatı, yurtdışından ithal edilen araçların yarı fiyatının da altında. Bu vesileyle yaklaşık ayda 1 milyon TL'ye yakın tasarrufumuz var. Şimdi mevcut araçların daha da büyüklerini sipariş verdik. Yine ilk kez bizim talebimiz doğrultusunda 4 metreküplük yeni araçlar üretildi, testleri tamamlandı. Önümüzdeki süreçte Beyoğlu'nun yol süpürme hizmetini yeni araçlarımızla yaparak mevcut tasarrufumuzu iki katına çıkaracağız.”

Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor

Üretilen araçlar hakkında bilgi veren Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ise şu şekilde konuştu:

“Öz sermayemizle, yüzde yüz yerel kaynaklarla ürettiğimiz bu araçları, Türk mühendis ekibimizle ekonomiye kazandırıyoruz. Motor aksamı dahil tüm parçalarını biz üretiyoruz. Konya'da entegre çalışan fabrikamız sayesinde, araç satışı sonrasında da ciddi destek sağlıyoruz. Belediyelerle işbirliği halindeyiz, onların ihtiyaçlarına göre çalışma yürütüyoruz. Beyoğlu Belediyesi'yle başlattığımız bu iş birlikteliği, diğer belediyelere de güzel referans oldu ve çok sayıda sipariş almaya başladık. Malumunuz, İstiklal Caddesi Türkiye'nin en yoğun caddelerinin başında geliyor. Ve belediyemiz geçen yıla kadar bu cadde temizliğinde dünyadaki bütün bilindik yol süpürme markalarını kullanmış ve her bir ürünle ilgili teknik ve saha bilgisine sahipti. Bu ürünün bu aşamaya gelmesinde çok büyük emek ve katkıları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Daha tasarruflu ve daha verimli pratik ürünler için de sürekli çalıştıklarını söyleyen Çelik, “Şu anda yurtdışında 42 ülkeye de çeşitli Ar-Ge ürünlerimizle ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu yıl 60 ülkeye ulaşmak. Ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.