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Yerli tanı kitleri kullanımda: 15 dakikada sonuç veriyor

Sağlık Bakanlığı 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Yerli tanı kitleri kullanımda: 15 dakikada sonuç veriyor

Sağlık Bakanlığı 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 23:05
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Yerli tanı kitleri kullanımda: 15 dakikada sonuç veriyor

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı.

Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

15 dakikada sonuç veren tanı kitinin kullanımına başlandı

Artık koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

YERLİ TANI KİTİ İLE KULLANILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.

15 dakikada sonuç veren tanı kitinin kullanımına başlandı

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.


Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söylerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti.Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Son Güncelleme: 22.03.2020 00:01
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