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Yerli savaş uçağı 2023'te geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan, HİSAR-A Füze Sistemi'yle ilgili, "Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" dedi.

Yerli savaş uçağı 2023'te geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan, HİSAR-A Füze Sistemi'yle ilgili, "Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" dedi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:49
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Yerli savaş uçağı 2023'te geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesis sıfır atık ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacak.

Bu vesileyle ülke genelinde sıfır atık konusuna verdiği ehemmiyet sebebiyle eşime çok çok teşekkür ediyorum.

Hamdolsun ayağımızı bastık hiçbir yerde mahcup olmadık. Hedeflerimize doğru yürürken tüm dünyaya mertlik dersi verdik.

Savunma sanayi bütçemiz 60 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Sektörün cirosu 9 milyar dolara yükseldi.

Daha önce yok seviyesinde olan araştırma geliştirme harcamaları 1,5 milyar doları buldu.

Türkiye’nin son 17 yılda savunma sanayi alanında yürüttüğü çalışmalar olmasa kendi topraklarımızda bile terörle mücadele edemez hale gelebilirdik. Yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'lere çıktı. Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayiinde olmazsa olmaz bir şarttır.

Libya ve Suriye'de karşılaştığımız durum füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir.

Aselsan ve Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen hava savunma sistemini çok ama çok önemli görüyorum.

İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek eksiği gidermiş olacağız.

Uzun menzilli hava savunma sistemimiz siperin de çalışmalarında öneli mesafe kat ettik.

Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu’yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu sene sonunda deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

İnşallah inanıyorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanını şöyle bir uçak gemisini de yapacağız.

Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023’te hangardan çıkaracağız. Türkiye’yi F-35’leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız.

Tamamen yerli tasarım olan Gökbey helikopterimiz de seri üretime geçecek.

Bu konularda en önemli iş tasarım. Bu konuda çok güçlü bir gençliğimiz var. Bu işi başaracağız.

Yüzlerce savunma sanayi projesiyle ülkemizi geleceğin tehditlerine hazırlıyoruz. Askerlerimizin kahramanlığı zaten dillere destandır.

Ülkemiz bilek güreşi yapılan coğrafyanın adeta tam ortasında yer alıyor.

Biz lazım olan siyasi, ekonomik ve askeri olarak topyekun bir güçtür.

Eğer Türkiye son dönemlerde maruz kaldığı saldırıların üstesinden başlarıyla gelebilmişse bu siyasi ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur.

Türkiye’nin girdiği her mücadelenin lokomotifi milletimizin kayıtsız şartsız sergilediği birlik beraberlik kardeşliktir.

Bugün Van’da çığ altında kalan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyoruz. Sınırlarımız dışında destan yazan kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz.

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