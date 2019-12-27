Yerli otomobil bugün görücüye çıkıyor

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ederken otomobile ait yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor..

İLK TEST SÜRÜŞÜ

Önce farları, sonra aynaları, daha sonra da lale figürlü panjurları derken yerli otobilin test sürüşünden görüntüleri de paylaşıldı.

LOGOSU DA BELLİ OLDU

Paylaşımda, kamera kadrajının yerli otomobilin iç mekanında olduğu sırada direksiyon üzerinde bulunan logo ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk yerli elektrlikli otomobili için Bursa'da üretim tesisi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

4323 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Tesiste 4323 kişinin istihdam edileceği bilgisi de yer aldı.

13 YILLIK VE 22 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yatırımın süresi 13 yıl olarak öngörülürken, maliyeti 22 milyar Türk Lirası olarak duyuruldu.

5 AYRI MODELDE 175 BİN ADET ÜRETİM

Tesiste 5 ayrı modelde yıllık 175 bin adet otomobilin üretilmesi hedefleniyor.

YATIRIM DESTEKLERİ

Karar’ın “Destekler” başlıklı 3. maddesinde bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin şu desteklerden yararlandırılacağı belirtildi:

1-Gümrük vergisi muafiyeti

2-KDV istisnası

3-KDV iadesi

4-Vergi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 100, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100)

5-Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl)

6- Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl)

7-Nitelikli personel desteği (azami 360 milyon TL)

8- Faiz ve/veya kar payı desteği (gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13’ünü ve ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde 80’ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren 10 yıl)

9- Yatırım yeri tahsisi

10-Alım garantisi

30 BİN ARAÇLIK ALIM GARANTİSİ

Karar’a göre; Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanacak.

Ayrıca, alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde DMO tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak.