Yerli otomobil 27 Aralık'ta tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobille ilgili yaptığı açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından iki fotoğraf paylaştı.

Şimdilik branda altında tutulan yerli otomobiller 27 Aralık Cuma günü Gebze'de tanıtılacak.

Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde Bakan Varank'ın katkısı oldukça büyük.

Yerli otomobil projesini yakından takip eden Bakan Mustafa Varank, sürecin başarıyla tamamlanması için büyük gayret sarfetti.

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.