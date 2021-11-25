Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için onay başvurusu yapıldı

Çinli Sinovac aşısına benzer yöntemle geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Koca, "Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Kovid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

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