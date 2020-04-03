Yerel Basın Birliği Derneği: Yerel basın destek bekliyor

Derneğin basın bildirisinde şu sözlere yer verildi:

Koronavirüs salgını tedbirlerinden yerel basın kuruluşları ve çalışanlarına da destek sağlanmalıdır.

Karayün, Türkiye’deki Yerel Basın Koronavirüs Salgınında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir.

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün; Türkiye genelinde bulunan 7 şube ve 26 il temsilciliği adına, dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan, ülkemize de sıçrayan, çağımızın vebası Koronavirüs salgınında görevlerini başarılı bir şekilde yapan yerel basın kuruluşları ve yerel basın çalışanları ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün; Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi tehditler oluşturan koronavirüsü ile ilgili olarak, bu virüs ve tedbirlerin vatandaşa duyurulması ile ilgili olarak yerel basının üzerine düşeni yaptığını ve tüm ülke genelindeki yerel basın mensuplarının ve kuruluşlarının başarılı bir sınav verdiklerini belirterek, bu konuda Türkiye Yerel Basın Birliği olarak tüm yerel basın kuruluşlarına ve mensuplarına teşekkür etti.

YEREL BASINA DESTEK YETERLİ DEĞİLDİR

Karayün, hükümetin işadamları, esnaflar, vatandaşlar, çiftçiler ve işinden ayrılmak zorunda kalan işçiler için çeşitli ekonomik yardımlar yapılacağı konusunda kararlar olmasına rağmen, bu zor günlerde görevini eksiksiz olarak yapan ve zor şartlar altında çalışan yerel basın kuruluşları ve basın çalışanları için herhangi bir tedbir açıklanmadığını belirterek “Basın İlan Kurumu bir süre önce yerel basına destek paketi olarak bir dizi önlemler açıkladı. Ama bunlar da yerel basına yeterli değildir.

CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUZ

Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan Yerel Basın Birliği adına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Her gün koronavirüs ile ilgili ülke genelinde yapılan çalışmaların halka duyurulması konusunda yerel yöneticilerin açıklamalarında yer alan, onlarla birlikte olan ve halkın içinde yer alarak her türlü tehlikeye karşı görevlerini yapmaya çalışan yerel gazete, internet siteleri, yerel televizyon kuruluşları ve yerel basın mensupları için de bir tedbir ve destek paketi açıklanması konusunda gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz.

YEREL BASIN ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYOR

Zaten zor şartlar altında çalışmalarına devam eden yerel basınımız bir de bu koronavirüs salgını ile daha da zor şartlar altında görevlerini sürdürmektedir ve sürdürecektir de. Kurtuluş Savaşımızda da önemli görev yürüten yerel basınımız bugün de bir milli mücadele olarak gördüğümüz Koronavirüs Salgınında da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Ben bir kez daha buradan tüm yerel basın kuruluşlarımız ile onların değerli mensuplarına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkiye’deki yerel basın adına yaptığımız bu çağrımıza kulak vereceğine inanıyoruz”

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Merkezi, Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Batman Şube Başkanı Tercan Atılgan, Mersin Şube Başkanı Ahmet Söyler, Ordu Şube Başkanı Osman Şahin, Tokat Şube Başkanı Kenan Kayhan, Antalya Şube Başkanı Filiz Keleş, İzmir Şube Başkanı Kaan Engin Vardar Şube Başkanlıkları ve 25 il temsilciliği; Adana Hüseyin Yetiş, Adıyaman Arzu Kızıldağ, Antalya Filiz Keleş, Balıkesir Haluk Özçelik, Bartın Hüsamettin Elmas, Bursa Münir Temelli, Çanakkale Kemal Peltek, Diyarbakır Yaşar İçen, Eskişehir Gülseren Şenyüzlü, Giresun Nur Kılıç, Iğdır Ferdi Aras, Isparta Elif Akgül, Kırklareli Savaş Eskici, Kırşehir Ulaş Salih Özdemir, Kütahya Hasan İşcan, Malatya Hamit Özpolat ,Muğla Tuğba Yanıkgönül, Sinop Serhat Özşahin, Şanlıurfa Mehmet Canbek, Tekirdağ Şaban Kardeş, Trabzon Ömer Salkı, Yalova Saliha Akdoğan, Yozgat Mustafa Çamsarı, Van Ebubekir Demir, Afyon Zafer Murat Çakır, Dinçay Doğar.