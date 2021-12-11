Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı ve Çevreye Saygı Ödülü Sanko Enerji'nin oldu

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı Ve Çevreye Saygı Ödülü, Sanko Yönetim Krl. Üyesi Ve Enerji Grup Başkanı Turgut Konukoğlu tarafından alındı. Ödülü eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir verdi.

‘YENİLENEBİLİR TEMİZ ENERJİ YATIRIMI VE ÇEVREYE SAYGI ÖDÜLÜ’ – SANKO ENERJİ

Sanko Holding, 1904’ten günümüze 100 yılı aşkın yolculuğu boyunca Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden oldu. Başta grubun amiral gemisi konumundaki tekstil sektöründe olmak üzere Türkiye’de ve global arenada pek çok alanda liderliğini sürdüren Sanko, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji, çimento ve ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. 14 bin kişiyi istihdam eden grup, dünya çapında ürün ve servisler sunarak tüm paydaşları için değer yaratmaya devam ediyor.