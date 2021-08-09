Yenilebilir Enerji ile Sürdürülebilir Bir Gelecek!

İlk yarısını geride bıraktığımız 2021 yılı, gündemde var olan orman yangını ve sel felaketleri tüm dünya insanlarını etkiledi. Yangınların ekosistemdeki süreçler üzerinde bitki örtüsünün yapısı ve dağılımı, karbon döngüsü ve iklim gibi küresel ölçekte etkileri var. Küresel ısınma konusunda hepimizin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ileten İlgin Eray, ‘‘Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceye yaklaşması, dünya yaşamını tehdit ediyor ve 2035’e kadar bu eşiğin aşılması olasılığı var. Ani yaşanan orman yangınları ve sel baskınları ile küresel ısınmanın sonuçlarını ülkemizde yaşamaya başladık. Daha kötü sonuçlar görmek istemiyorsak acilen harekete geçip yenilebilir temiz enerji kaynaklarına geçmeliyiz’’ dedi.

Dünyamızın kullandığı yenilenemez enerji kaynakları tükeniyor

İklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri doğalgaz, petrol, kömür gibi kaynaklar kullanımı esnasında ortaya çıkan karbondioksit ve karbonmonoksit gazlarıdır. Bu gazlar dünyamızın etrafında güneş kaynaklı ısının kaçmasını zorlaştıran bir tabaka oluşturuyor. Bu durum doğayı tahrip ederek sıcaklığın yavaş yavaş artmasını, buzulların erimesini ve gerçekleşen orman yangınlarının ardındaki nedenleri oluşturuyor. Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmamız gerektiğinin zorunluluk olduğunu söyleyen Eray, ‘‘Yenilenebilir enerji sistemleri içerisinde oldukça ciddi bir önem taşıyan güneş enerjisi sonsuz ve temiz bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Kurulum sağlandıktan sonra devamlılık sağlamak oldukça kolay oluyor ve insanlık temiz ve sürdürülebilir enerjiye kavuşmuş oluyor’’ ifadelerini kullandı.

Dünyamız yenilebilir enerji kaynaklarına yönelecek

“En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanların, giderek artan Küresel Isınma ile birlikte ormanları yok olması ya da giderek verimsizleşmesi güncel bir sorundur” diyen ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, ‘‘Dünyamız büyük bir hızla yenilebilir enerji kaynaklarına geçiyor. İlerleyen süreçte elektriği güneş veya rüzgâr panellerinden üretip, doğalgaz kullanımını azaltıp, ısı pompasıyla da ısıtma soğutma sistemlerini ve sıcak su kullanımını sağlayacağız’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.