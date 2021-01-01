Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Siirt'te yeni yılın ilk dakikalarında iki kız bebek dünyaya geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.



YAĞMUR VE ELİF

Siirt Devlet Hastanesi’nde 2021 yılının ilk dakikalarında Aynur Akay ve Esma Şen, iki kız bebek dünyaya getirdi. Aynur Akay kızına ‘Yağmur’ ismini verirken, Esma Şen de ‘Elif’ ismini verdi. Hastaneye gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aileleri ziyaret edip, tebrik ederek yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler verdi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Yeni yılın insanlığa, topluma ve sizlere mutluluk getirmesini diliyorum. Doğan çocuklarımızın devletimize, milletimize faydalı birer fert olmasını diliyorum” dedi.

5'İNCİ ÇOCUKLARI

Diğer bir haber de Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler 2021 yılının ilk bebeği Alpren'i Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti. Fatma ile Sinan Öcal çiftinin 5'inci çocuk sevincine ortak olan Vali Sezer ile Belediye Başkanı Saygılı, çifte bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl dileyip, bebeklerine de altın taktı.



2021 GÜZEL OLACAK

Sezer, "Kırıkkale'nin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılında başta pandemi olmak üzere birçok depremle, afetle sıkıntıyla karşı karşıya geldik. İnşallah 2021 yılına daha güzel gireriz sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Bugün hastanedeyiz yeni doğan yavrumuz var. Onu görmeye geldik" dedi.



BURSA'DA DA 2021'İN İLK BEBEĞİ

2020’nin bir diğer ilk bebeği de Bursa'da dünyaya geldi. Vahide ve Semih Akpınar çiftinin Ecmel Mina ismini verdiler.



