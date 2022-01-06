YENİ YILDA GEZEGENE SİZ DE TEŞEKKÜR EDİN…

Sürdürülebilir, kaliteli içerikleri ve “curelty free” temiz formülleriyle güven sunan, güzelliğin 3R’sini “Refill/Reuse/Reduce” kabul eden ve “yeniden doldurun, yeniden kullanın, atıkları azaltın ve bunları tekrar edin” diyen Atelier Rebul, yeni yılda sizi de gezegene teşekküre davet ediyor. Bu yıla, doğa dostu eşsiz ürünlerle başlamaya hazır mısınız?

DAHA AZ ATIĞA DESTEK OLUN

İkonik İstanbul İmza Koleksiyonu’na yeni bir üye ekleyen Atelier Rebul, evinize İstanbul’un otantik hissini uzun süre yaymaya hazır. Yeni İstanbul Çubuklu Oda Kokusu Refill ile biten XL çubuklu oda kokunuzu yeniden doldurabilirsiniz. Böylece hem daha az atık hareketine katılmış oluyorsunuz hem de daha uzun süre kullanım ile İstanbul keyfinizi uzatıyorsunuz.

İstanbul Çubuklu Oda Kokusu, (2,5 L): 1300 TL

MY BEAUTIFUL GARDEN İLE DOĞANIN EN GÜZEL BAHÇELERİNİ EVİNİZE TAŞIYIN

Doğanın gücü ve güzelliğini hatırlatan bu koleksiyon, Atelier Rebul’ün tabiatın zenginliğine bir övgüsü. Son derece yalın ve şık olan; lüks dokunuşlara ve incelikli bir tasarıma sahip bu koleksiyon, doğaya karşı sorumluluk alarak daha az atık anlayışıyla tasarlandı.

Mis kokulu bahçelerin, benzersiz ve yemyeşil doğanın büyüleyici kokularını %100 el yapımı “stoneware” seramikler eşliğinde My Beautiful Garden Koleksiyonu’nda bir araya getiren Atelier Rebul, bu koleksiyondaki çubuklu oda kokusunu da tekrar doluma uygun olarak karşımıza çıkarıyor. 450 ml. cam “refill” şişe sayesinde, çubuklu oda kokunuz bittiğinde yeniden doldurabilirsiniz. Böylelikle, satın aldığınız bir ambalajı defalarca kullanabilir ve doğaya bıraktığınız atıkları azaltabilirsiniz.

Seramik mum ambalajlarını tamamen kullandığınızda, ambalajları bitkileriniz için saksıya dönüştürebilir ve kendi büyülü bahçenizi oluşturabilirsiniz.

Fresh Cut Fig & Coconut Çubuklu Oda Kokusu (450ml): 780 TL

Fresh Cut Fig & Coconut Çubuklu Oda Kokusu Refill (450ml): 460 TL

Fresh Cut Fig & Coconut Mum (600gr): 560 TL

MY SPA KOLEKSİYONU SIVI SABUNLARI İLE AMBALAJ İSRAFINI VE ATIK MİKTARINI AZALTMAYA DAVETLİSİNİZ

Yeniden doldurulabilir “Refill” ambalajlarıyla karşımıza çıkan Atelier Rebul Yeşil Çay, Mandalina, Limon Otu & Bal, Mineçiçeği & Zencefil sıvı sabunları, 2 adet standart 250 ml ambalaja göre yüzde 78 daha az plastikle üretiliyor. Bu yeni ambalajlar sayesinde en sevdiğiniz sıvı sabununuzu yeniden doldurabilir, mevcut şişelerini yeniden kullanabilir, ambalaj atıklarınızı azaltabilirsiniz.

Böylelikle; ferahlatıcı, canlandırıcı ve enerji veren sıvı sabunlarla el hijyeninin tadını çıkarırken, aynı zamanda doğayı da korursunuz.

Atelier Rebul Sıvı Sabunları (500 ml) Refill: 140,00 TL

ATELIER REBUL MAĞAZALARINDAKİ DOLUM ÜNİTELERİ SİZİ BEKLİYOR!

Atelier Rebul, 8 senedir mağazalarında bulunan dolum üniteleri ile tekrar doldurulabilir ambalaj projesini sürdürüyor. Biten kişiselleştirilmiş kolonyalarınızı ve İmza Koleksiyonu parfümlerinizi atmadan mağazalarda tekrar doldurulabilirsiniz.

Kişiye Özel Dolum Kolonyası: Mandalina, Yeşil Çay ya da Erguvan... Dilediğiniz bir kokuyu özel el yapımı ahşap kapaklı şişelere doldurtabilir, hatta şişe üzerindeki etikete isminizi ya da dilediğiniz notu yazdırabilirsiniz. Yeniden doldurulabilir kişiselleştirilmiş kolonyanız size yıllar boyu eşlik etmeye hazır.

İsme Özel 80° Kolonya: 150 TL

İkonik İmza Parfümleri: Mısır Çarşısı’ndaki baharatlardan ilham alınan, otantik, medeniyetler şehri İstanbul'un tüm zengin renklerini yansıtan ve gizemli bir serüvene davet eden İstanbul parfümü, Atelier Rebul’ün doğum yeri olan Pera’ya övgü olarak hazırlanan, Doğu’nun Batı ile buluştuğu bu en önemli semti yansıtan Pera parfümü ve şifalı, özgün kokusuyla geçmişe selam veren, markanın kuruluş yılıyla adlandırılan 1895 İmza parfümünün şişeleri ile zamansız bir yolculuğa hazır mısınız?

İkonik İmza Parfümleri: 680 TL

UNUTMAYIN!

Daha az şişe, daha az kapak, daha az etiket ve daha az kartonla daha az atık sağlayan Atelier Rebul, yeniden doldurulamayan spreyli cam şişe kolonyaları için mağazalarında geri dönüşüm atık torbaları oluşturdu. Geri dönüşüme siz de katkı sağlamak ister misiniz?