Yeni yıl yoğun gündemle geldi: İşte Şubat ayının en çok konuşulanları

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Benzin, motorin ve otogaza yapılan zamların ardından akaryakıt fiyatları tarihi zirveleri gördü.

Elektrik fiyatlarına kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arası zam geldi; doğalgaza yapılan zam oranı ise yüzde 25 oldu.

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin otomobil TOGG'un sedan modeli, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronics Show) tanıtıldı.

2021 yıllık enflasyon oranı yüzde 36.08 olarak gerçekleşirken; Ocak ayında yüzde 48,69’a yükseldi.

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken’in eşi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaştı. Birçok yol ulaşıma kapanırken, iktidar ve belediye arasındaki tartışmalar devam eti.

Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında artış yaşandı, Türkiye’de salgının başından beri günlük vakalar rekor seviyelere ulaştı.