Yeni Yıl İçin Kendinize Bir Mektup Yazın!

Yine koca bir yılı daha geride bıraktık. Bu yıl da tıpkı daha öncekiler gibi kimimize daha güzel geldi kimilerimiz için ise hüsran ile bitti. Bazılarımız “Dünyada her ne kadar büyük sağlık problemleri yaşansa da benim için mükemmel bir yıl oldu” dedi, bazılarımız ise “Kötü bir yıldı ve artık dayanacak gücüm kalmadı.” Güzel şeylerin yanında kötü, kötü şeylerin yanında güzel şeyler de oldu, pek çok duyguyu yaşadık. Şimdi önümüzde yeni bir yıl var. “2022’de de hayatımızı etkileyecek olaylar mutlaka yaşanacak ama tüm yaşananlara rağmen daha anlamlı, daha güzel, daha başarılı ve sonunda kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir yıl yaşayabilirsiniz” diyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Enes Özşenel, yeni yıl planlarınızı hayata geçirmek isteyen herkese kendine bir mektup yazmasını öneriyor.

Hedefleriniz için bir zaman aralığı belirleyin

Bu mektubun aslında 2022’de gerçekleştirmek istediklerinizi yazdığınız bir hedef tablosu ya da yıllık bir plan olacağını belirten Uzm. Kl. Psk. Özşenel, ‘yeni yıl için kendinize mektup’ yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiğinizi şöyle anlatıyor: “Öncelikle kendimize inanarak bu mektubu yazmalıyız. Yazılanlar sade, akıcı ve bizi motive edici olmalıdır. Yapamam, alamam, gidemem diye birçok kez kendimizi kandırdığımız olumsuz tutumlarımıza bu yazıda yer vermemeliyiz. Daha olumlu ve net hedefleri belirleyip yazmalıyız. Yılın başında aklımızda olmayan ama sonrasında oluşan bir hedefimiz olabilir. Bunu sonradan da olsa mutlaka mektuba dahil etmeliyiz. Bazı hedefler için zaman aralığı koyabiliriz. Örneğin; 1 ayda 5 kilo vereceğim gibi. Bunu yaparken de zamanın gerçekçi olması gerektiğini asla unutmayalım.”

Planlarınız aksarsa panik yapmayın!

Bu mektubu belirli aralıklarla, örneğin iki ayda bir, açarak kontrol etmemiz gerektiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Enes Özşenel, ulaştığınız hedefler için mektupta işaretlemeler yapılmasını, başarılı olunan her hedef için kendinizi ödüllendirmenizi öneriyor. Ödülün kişiyi motive edeceğini hatırlatan Uzm. Kl. Psk. Özşenel, şöyle devam ediyor: “Ulaşamadığınız ve zamanını kaçırdığınız hedefleriniz de mutlaka olabilir ama panik yok! Neden olmadığını ve ulaşmak için neyi eksik yaptığınızı dair düşünün. Hedeflerinize yürüdüğünüz ve yeni yılın güzel geçmesini istediğiniz bu yolda mutlaka aksamalar olacaktır. Ancak esnek olmakta fayda var. Pazartesi başlamanız gereken spora çarşamba günü başlamak size zarar vermeyecektir. Yine bu yolda, olurda bir şey yaşar, hata yapar veya pişman olursanız, üzülmek ya da endişe etmek yerine bundan ders çıkarıp daha da güçlü olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk için atacağın güzel adımların olsun.”