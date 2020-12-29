Yeni yıl hazırlıkları yılbaşı ağacı ve süsü satışlarını 3 kat artırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi kapsamında eğlence mekanları ile otellerdeki yılbaşı kutlamalarının yasaklanması, e-ticaretteki yeni yıl alışverişini hareketlendirdi. Kısıtlamaların ardından 2021’i evlerinde karşılamaya hazırlananlar, yeni yıl atmosferini evlerine yansıtmak için e-ticaret alışverişine yöneldi. Hem dünyanın hem de Türkiye’nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital’in verilerine göre; bu yılın Aralık ayında gerçekleşen yılbaşı ağacı ve süsü satışları geçen yıla oranla 3 kat arttı. Ev dekorasyon ürünlerinin satışları da yükselişe geçti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç ise pandemi kapsamında alınan önlemlerin e-ticaretteki alışveriş trafiğinde yükseliş yaşanmasına neden olduğunun altını çizerek, “Yılbaşı ağacı ve süslerinin satışlarında büyük oranda artış yaşanıyor. E-ticaret satışlarındaki bu yükselişin 2021’de de artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’de pandemi kapsamında alınan önlemler gereği eğlence mekanları ve otellerdeki yılbaşı kutlamalarının yasaklanması e-ticaretteki satışları tetikledi. Geçtiğimiz senelere oranla yeni yılı evlerinde geçirecek olan kişilerin sayılarının artması, yılbaşı süslerinin satışlarına da yansıdı. Hem dünyanın hem de Türkiye’nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital’in verilerine göre bu yılın Aralık ayındaki yılbaşı ağacı ve süsü satışları geçen seneye oranla 3 kat arttı.

Ev dekorasyon ürünlerinin satışı ikiye katlandı!

Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananların e-ticarette satın aldığı diğer bir ürün grubu da ev dekorasyon ürünleri oldu. Related Digital’in verilerine göre; Aralık ayındaki ev dekorasyon ürünlerinin satışları geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat arttı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç pandemi kapsamında alınan önlemlerin e-ticaretteki alışveriş trafiğinde büyük bir değişim yaşanmasına neden olduğunu vurguladı. Bu tür değişimlerin Black Friday’in de olduğu Kasım ayında ve yılbaşı gibi özel günlerde daha net bir şekilde gözlemlendiğini belirten Kılıç, “Pandemi kapsamında alınan önlemler gereği eğlence mekanlarında ve otellerdeki yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Doğal olarak bu yılı evlerinde karşılayacak olanların da sayısı arttı. İnsanların çoğu da bu yüzden ellerinden geldiğince yeni yıl atmosferini evlerine taşımaya çalışıyor. Rakamlar bize insanlar yılbaşı süslerine ve evdeki yılbaşı atmosferine bu yıl ayrı bir önem verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

Şirketlerin dijital dönüşüm hızı 6 katına çıktı!

Pandeminin şirketlerin dijital dönüşüm hızını 6 kat artırdığını vurgulayan Kılıç, “Kargo ve lojistik sektörüne yatırımlar arttı. Tüm bunlarla birlikte tüketici alışkanlıkları değişti, online’da harcadığımız süre yüzde 9 arttı. E-ticarette özel günlerde olduğu kadar normal dönemlerde de yaşanan bu hızlı yükselişin 2021’de de devam edeceğini düşünüyoruz. Markaların dijital kanallarına kayıt olan kişi sayısı ise yüzde 34 artarak, 110 milyonu aştı. Bu rakam bize online alışverişe yeni kullanıcıların katıldığını gösteriyor. Gönderilen e-posta sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 arttı. Bu kapsamda 2021 yılında da artışın devamının gelmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.