Yeni tip kimlik ehliyet randevusu nasıl ve nereden alınır?

YENİ TİP KİMLİK – EHLİYET RANDEVUSU ALMA EKRANI: YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanı Soylu'dan gelen açıklamaya göre; Yeni kimlik kartı randevusu alan vatandaşların kuruma giderek ehliyet bilgilerini kimliklerine yükletmesi gerekiyor. Çipli kimliklerle beraber vatandaşların işlerini kolaylaştırmanın amaçlandığı proje 21 Eylül itibarıyla uygulamaya geçiyor…

BAKAN SOYLU'DAN YENİ TİP KİMLİK AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuştu. Bakan Soylu öte yandan, ''Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.'' ifadelerinde bulundu.

RANDEVU GÜNLERİ AŞAĞI ÇEKİLECEK

Vatandaşımız bir günde randevu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün randevu veren ilçeler... 20-25 gün randevu veren ilçeler bizim için normaldi. 70'leri 90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz diye bir gayret sarf ettik.

Dedik ki, üçünü bir araya getirelim. Başladık, nedeni ne? Vatandaşımız emniyete gidip pasaportla karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pasaport vermek değildir. Veya trafik tescil belgesi vermek değildir. Veya ehliyet vermek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 2018. Üçünü bir arada vereceğiz. Emniyetten oraya bir günde geçecek bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi. Entegre olacak ve aynı zamanda vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Bu deli cesareti midir bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmam. Onun için burada hakikaten belki 4-5 gün ufak tefek aksaklıklar yaşanmadı değil, ama bir sonraki Pazartesi gününe kadar sonlanmış oldu. Ve hakikaten vatandaşımıza yönelik bir kolaylaştırma sağlandı.

MAKSİMUM 9 DAKİKA

Maksimum 8-9 dakika. Yaşlılarımızda parmak izi alırken bazen sıkıntı oluyor. Arkadaşlarımız biraz daha vakit ayırmak zorunda kalıyorlar. Maksimum 8 dakikada bir işlem yapılırsa bu gerçekleşiyor. Peki daha sonra ne oluyor? Ehliyet için git parmak izi ver, pasaport için parmak izi ver... Şimdi hepsi birbirine entegre oldu. Olaylarla ilgili parmak izi konusunda bizi o kadar rahatlattı ki, milyonlarca meselenin dosyalar arasında aranmaktan teknolojik olarak entegre edilmesi aynı zamanda binlerce olayın aydınlatılmasını da sağladı.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik çıkarma işlemleri için önce randevu almamız gerekir. Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluk sebebiyle başvurular randevu ile alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru da bulunabilirsiniz. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten randevu almanın avantajı; hangi gün, hangi saatte boş randevu olup olmadığını görebilirsiniz. Kişisel durumunuza göre istediğin gün ve saate randevu oluşturabilirsiniz.