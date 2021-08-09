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Yeni programının tanıtımında kullandığı ses için Ece Üner'e tepki yağıyor

Ece Üner’in yeni programının tanıtımında boşandığı Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut’un kızının sesinin kullanılması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Güncel 09.08.2021, 21:50 09.08.2021, 21:55
Yeni programının tanıtımında kullandığı ses için Ece Üner'e tepki yağıyor

18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de bir lokantada boşandığı Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan 38 yaşındaki Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde “Ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen görüntüleri infiale yol açmıştı.

Kanal D’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan program tanıtımında Üner, “Bir kadın sokak ortasında kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi” dedikten sonra sesi titreyerek “Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı” ifadesini kullanıyor. Daha sonra ise Bulut’un kızının sesi duyuluyor.

Program şiddeti yeniden üretmekle ve Bulut’un kızının sesini reklam olarak kullanmakla suçlandı.

#ece üner
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