Yeni programının tanıtımında kullandığı ses için Ece Üner'e tepki yağıyor
Ece Üner’in yeni programının tanıtımında boşandığı Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut’un kızının sesinin kullanılması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de bir lokantada boşandığı Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan 38 yaşındaki Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde “Ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen görüntüleri infiale yol açmıştı.
"Adaletsizliği değiştiremezsin ama adaletsizlik karşısındaki duruşunu değiştirebilirsin."#EceÜnerİleSusma, bugünden itibaren hafta içi her gün 16.00'da #KanalD'de!@eceuner12 @eceunerilesusma pic.twitter.com/skDxSZeJdY— Kanal D (@KanalD) August 9, 2021
Kanal D’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan program tanıtımında Üner, “Bir kadın sokak ortasında kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi” dedikten sonra sesi titreyerek “Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı” ifadesini kullanıyor. Daha sonra ise Bulut’un kızının sesi duyuluyor.
Program şiddeti yeniden üretmekle ve Bulut’un kızının sesini reklam olarak kullanmakla suçlandı.