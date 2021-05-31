Yeni normalleşme kararları neler? İşte ayrıntılar...

İşte Erdoğan'ın açıkladığı 1 Haziran kararları:

- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

- Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

“Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

"MİLLETİMİZ BUNALDI"

Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak. Bunun için her bulduğumuz fırsat, her kapı aralığını kullanıyoruz. Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin nedeni bu musubetin ülkemizdeki etkilerini azaltmaktır. Aradan geçen 2 haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının en güzel ifadesidir