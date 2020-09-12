banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Sörloth bilmecesi
Sörloth bilmecesi
Elektronik sigara kullanan erkekler kısır kalabilir
Elektronik sigara kullanan erkekler kısır kalabilir
Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi yoğun bakımda
Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi yoğun bakımda

Yeni normalin ilk fuarı bir dizi önlem ile kapılarını açtı

Zayıflatan ve bronzlaştıran teknolojik ürün ve cihazlar yoğun ilgi görüyor Bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanlarına ilişkin ürün ve hizmetlerin sergilendiği CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bir dizi önlem kapsamında, bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Yeni normalin ilk fuarında EvdeKal sürecinde kilo alanlar için zayıflatan cilt bakımı ve tatile gidemeyenler için boranzlaştıran solaryum ürünleri yoğun ilgi görüyor.

Güncel 12.09.2020, 09:08
2
Yeni normalin ilk fuarı bir dizi önlem ile kapılarını açtı

CNR Expo’da pandemi arası sonrası düzenlenen ilk fuar olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul - Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, birbirinden özel ürünler ile ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. EvdeKal sürecinde kilo alanlar için zayıflatan cilt bakım ürünleri ve tatile gidemeyenlere bir hafta süreyle kalıcı boranzlaşma sağlayan solaryum ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgisini çekiyor. Yeni normalin ilk fuarı olması nedeniyle bir dizi önlem ile kapılarını açan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 4 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen fuar, bu yıl 3’üncü kez güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini tek çatı altında buluşturdu.

500’ün üzerindeki marka ürünlerini sergiliyor

Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuar organizasyonu olma hedefiyle yola çıkılan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanları gibi sektöre dair ürün ve hizmetler tanıtılıyor. Fuar süresince aralarında güzellik salonu işletmecileri, yöneticiler, estetisyenler, hastane ve klinklerin dermatoloji birimi yöneticilerinin de yer aldığı yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ağırlanacak. 500’ün üzerinde markanın ürünlerini görücüye çıkarıldığı fuarı, 4 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

HES kodu alma zorunluluğu

Fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem alındı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılacak. Havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutulacak. Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısı ‘10 metrekareye 1 ziyaretçi’ şeklinde sınırlandırıldı. Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:38
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Beşiktaş 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Karagümrük 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
21. Çaykur Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Samsunspor 0 0
15. Tuzlaspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0