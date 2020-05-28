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YENİ NORMALDE UYGULANACAK TEDBİRLER AÇIKLANDI

Kozmetikçiler, akaryakıt istasyonları, oto yıkamacılar gibi vatandaşın sık uğradığı işletmelerde yeni tedbirler uygulanacak. Tesisatçılar evlere eldiven ve galoşsuz giremeyecek.

YENİ NORMALDE UYGULANACAK TEDBİRLER AÇIKLANDI

Kozmetikçiler, akaryakıt istasyonları, oto yıkamacılar gibi vatandaşın sık uğradığı işletmelerde yeni tedbirler uygulanacak. Tesisatçılar evlere eldiven ve galoşsuz giremeyecek.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:00
2021 Okunma
YENİ NORMALDE UYGULANACAK TEDBİRLER AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, normalleşme sürecinde beyaz eşya ve mobilya mağazalarından kozmetikçilere, akaryakıt istasyonlarından oto yıkamalara, oto tamircilerinden emlakçılara kadar pek çok iş kolunda alınacak tedbirleri tek bir rehberde topladı. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi adı altında hazırlanan dosyada Covid-19'un yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle yer aldı:
∂ Market ve süpermarketlerde oyuncak ve oyun alanları kapatılacak. Müşterilerin market ve süpermarket içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak.
∂ Oto yıkamacılarda araçlar girişte teslim alınacak. Çizme, eldiven gibi malzemeler ortak kullanılmayacak.
∂ Oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilecek. Tamirhaneler randevu usulü çalışacak. İş yerinin kapalı alanına müşteri alınmayacak.
∂ Araç kiralamalarında müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralamadan önce en az bir gün bekletilecek.
∂ Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde iş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapacak. İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacak. Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmayacak.
∂ Emlak ve gayrimenkul danışmanlık ofislerinde, müşteriler maskeli olarak iş yerine girebilecek. Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve müşteriler kendilerine ait kalemleri kullanacak.
∂ Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında teşhir ürünleri (cep telefonu, TV kumandası, oyun konsolu, klavye vb.) her müşteriden sonra temizlenecek.
∂ Evlerde, ofislerde hizmet sunmaya giden elektrik, su, doğalgaz gibi tesisat personeli, tek kullanımlık eldivenler ve ayakları için galoş giyerek hizmet sunacak.

MAKYAJ ÜRÜNLERİ DENENMEYECEK
Kozmetik ve parfümeri mağazaları, satışa sunulan ürünlerin bir kısmının test edilerek alınması nedeniyle COVID-19 bulaşma riski yüksek yerler arasında. Bu tarz mağazalarda ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler, çalışanlar tarafından kasaya getirilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfüm, losyon, oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak. Stantlar önünde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak zemin işaretlemeleri yapılacak, promosyon amaçlı cilt bakımı ve makyaj uygulamaları olmayacak. Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek.

TEŞHİR ÜRÜNLERE TEMAS OLMAYACAK
Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında, müşterilerin maskeli olarak iş yerlerine girmeleri sağlanacak. Teşhirdeki ürünlere mümkün olduğu kadar elle temas edilmemesi, temas edilmesi hâlinde ürünün üzerinin su ve deterjan bezle temizlenmesi sağlanacak. İş yerindeki dinlenme alanları ve iş yeri tuvalet pencereleri açık tutulacak. Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu olacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.

MARKETE TEK KİŞİ ALINACAK
Akaryakıt istasyonları içindeki market girişinde, müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya alkol içeren kolonya bulundurulacak. Müşterilerin akaryakıt istasyonu marketine tek başlarına girmeleri istenecek. Akaryakıt istasyonu marketinde yer alan ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınacak. Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar müşteriden para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmayacak.

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