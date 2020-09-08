Yeni nesil fuarcılık sanallaşıyor

Dünyada ortalama her yıl 260 milyon insan fuar ziyareti yaparken, 6,5 milyon firma fuarlara katılıyor. Farklı ölçeklerde 30 bin fuarın 5 binden fazlası Çin’de yapılıyor. Global fuarlar farklı milletlerden şirketlerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkânı, ürünleri görme ve ürünlerle temas etme, iş bağlantıları elde etme açısından verimli etkinlikler iken, korona virüs salgını tüm dengeleri alt üst etti. Fuarlar hala maddi ve manevi açıdan önemini korurken dijitalleşme, birçok sektörde olduğu gibi, fuarcılık sektöründe de büyük önem ve hız kazandı.

Fuarların sadece yüzde 15’i gerçekleşebildi

Görüntülü görüşme platformu 11Sight Ülke Müdürü Ercan Gümüş, Korona virüs salgını döneminde Türkiye’de fuarların sadece yüzde 15’inin geleneksel şekilde gerçekleşebildiğini belirterek, “Bu süreci atlatmaya çalışan fuar organizatörleri sanal fuarlara yöneldi. Pek çok şirket bu süreçte sanal fuarlar düzenlemeye hazırlanıyor” dedi. Gümüş, sanal fuarcılık ve sektörün ileriye dönük yol haritası hakkında önemli bilgiler verdi.

Ekonomik kayıp yaklaşık 88,2 milyar dolar

Dünya genelinde 2020 yılının ikinci çeyreğinde 325 fuar iptal edildi. 145 milyar dolarlık fuar sözleşmesi de askıya alındı. Bu iptallerin ekonomik kaybı ise yaklaşık 88,2 milyar dolar. Bu sürecin devam etmesiyle 2020 yılında kayıp 100 milyar doları bulabilir. Türkiye’de ise bu süreçte toplam bin 19 bireysel ve yedi milli fuar organizasyonunun sadece yüzde 15’i gerçekleşebildi.

Sanal fuarcılıkta bir ilke hazırlanıyoruz

“Sektörde yaşanan kayıplar nedeniyle sanal fuarcılık daha da önem kazanacak. 11Sight olarak ilk çalışmamızı tarım sektöründe bir projeyle gerçekleştiriyoruz. 12-16 Ekim tarihleri arasında webagron.com’da gerçekleşecek ve katılımcılara doğrudan canlı görüşme imkânı sunacak Webagron Büyük Çiftçi Buluşması’nın görüntülü görüşme hizmeti 11Sight tarafından sağlanacak. Çiftçiler, Türkiye’nin ulaşması en kolay tarım fuarında buluşacak. Görüntülü görüşme sayesinde 2,7 milyon çiftçi bir araya gelecek. Yeni iş fırsatları, yeni olanaklar ortaya çıkacak. Türkiye’nin tarım sektöründeki avantajını kullanması için büyük adımlar atılacak. Dijitalleşme tam da bu yüzden hep gündemde olan bir konu, ufak değişikliklerle büyük adımlar atmanızı sağlıyor. Sanal fuarlar sayesinde ziyaretçiler; ofisinden, evinden, bağından, bahçesinden, yazlığından veya tarlasından ayrılmadan yüzlerce firmayla buluşma şansı elde edecek.

İleriki zamanlarda 360 derece kameralı drone’lar ile canlı fabrika gezileri, sanal gerçeklik uygulamaları gibi farklı özellikler de sanal fuarlara entegre olmaya başlayabilir.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Fuar promosyonları online hediyelere dönüştü

Pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmeye ilgi daha da arttı. Firmalar katılımcıların ilgisini çekmek ve sanal fuarlara katılımı artırmak için internet paketleri, online hediye çekleri, dakika paketleri vb. promosyonlara yöneldi. Eskiden dağıtılan kalem, defter, dosya gibi hediyelerin yerini bu online hediyeler aldı.

11Sight – 2016 yılında Silikon Vadisi‘nde Aleks Göllü ve Farokh Eskafi tarafından kurulan startup teknoloji şirketi 11Sight, herhangi bir platform veya herhangi bir uygulama üzerinden istenilen kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. 11Sight, iOS, Android veya web platformları üzerinden ekstra bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan herhangi bir kişiyle anında görüntülü bağlantılı kurulmasını sağlayarak bir ilki gerçekleştirmektedir. 11Sight‘ın ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye‘de temsilcilikleri bulunmaktadır.