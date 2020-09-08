banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Piyasadan haberler...
Piyasadan haberler...
Hard diskiniz bozulduğunda bunları yapmayın
Hard diskiniz bozulduğunda bunları yapmayın

Yeni nesil fuarcılık sanallaşıyor

Dünyayı saran Covid-19 pandemisi dünyadaki birçok sektör gibi fuarcılık sektörünü de etkisi altına aldı. Dünyada ortalama her yıl 260 milyon insan fuar ziyareti yaparken, 6,5 milyon firma da fuarlara katılıyor. Ancak korona virüs sonrası çok sayıda fuar için iptal ya da erteleme kararı alındı. 2020 yılı hedeflerine ulaşmak isteyen firmalar için ise yeni bir dönem başladı: “Sanal fuarcılık”

Güncel 08.09.2020, 11:24
2
Yeni nesil fuarcılık sanallaşıyor

Dünyada ortalama her yıl 260 milyon insan fuar ziyareti yaparken, 6,5 milyon firma fuarlara katılıyor. Farklı ölçeklerde 30 bin fuarın 5 binden fazlası Çin’de yapılıyor. Global fuarlar farklı milletlerden şirketlerin yetkilileriyle yüz yüze görüşme imkânı, ürünleri görme ve ürünlerle temas etme, iş bağlantıları elde etme açısından verimli etkinlikler iken, korona virüs salgını tüm dengeleri alt üst etti. Fuarlar hala maddi ve manevi açıdan önemini korurken dijitalleşme, birçok sektörde olduğu gibi, fuarcılık sektöründe de büyük önem ve hız kazandı.

Fuarların sadece yüzde 15’i gerçekleşebildi

Görüntülü görüşme platformu 11Sight Ülke Müdürü Ercan Gümüş, Korona virüs salgını döneminde Türkiye’de fuarların sadece yüzde 15’inin geleneksel şekilde gerçekleşebildiğini belirterek, “Bu süreci atlatmaya çalışan fuar organizatörleri sanal fuarlara yöneldi. Pek çok şirket bu süreçte sanal fuarlar düzenlemeye hazırlanıyor” dedi. Gümüş, sanal fuarcılık ve sektörün ileriye dönük yol haritası hakkında önemli bilgiler verdi.

Ekonomik kayıp yaklaşık 88,2 milyar dolar

Dünya genelinde 2020 yılının ikinci çeyreğinde 325 fuar iptal edildi. 145 milyar dolarlık fuar sözleşmesi de askıya alındı. Bu iptallerin ekonomik kaybı ise yaklaşık 88,2 milyar dolar. Bu sürecin devam etmesiyle 2020 yılında kayıp 100 milyar doları bulabilir. Türkiye’de ise bu süreçte toplam bin 19 bireysel ve yedi milli fuar organizasyonunun sadece yüzde 15’i gerçekleşebildi.

Sanal fuarcılıkta bir ilke hazırlanıyoruz

“Sektörde yaşanan kayıplar nedeniyle sanal fuarcılık daha da önem kazanacak. 11Sight olarak ilk çalışmamızı tarım sektöründe bir projeyle gerçekleştiriyoruz. 12-16 Ekim tarihleri arasında webagron.com’da gerçekleşecek ve katılımcılara doğrudan canlı görüşme imkânı sunacak Webagron Büyük Çiftçi Buluşması’nın görüntülü görüşme hizmeti 11Sight tarafından sağlanacak. Çiftçiler, Türkiye’nin ulaşması en kolay tarım fuarında buluşacak. Görüntülü görüşme sayesinde 2,7 milyon çiftçi bir araya gelecek. Yeni iş fırsatları, yeni olanaklar ortaya çıkacak. Türkiye’nin tarım sektöründeki avantajını kullanması için büyük adımlar atılacak. Dijitalleşme tam da bu yüzden hep gündemde olan bir konu, ufak değişikliklerle büyük adımlar atmanızı sağlıyor. Sanal fuarlar sayesinde ziyaretçiler; ofisinden, evinden, bağından, bahçesinden, yazlığından veya tarlasından ayrılmadan yüzlerce firmayla buluşma şansı elde edecek.

İleriki zamanlarda 360 derece kameralı drone’lar ile canlı fabrika gezileri, sanal gerçeklik uygulamaları gibi farklı özellikler de sanal fuarlara entegre olmaya başlayabilir.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Fuar promosyonları online hediyelere dönüştü

Pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmeye ilgi daha da arttı. Firmalar katılımcıların ilgisini çekmek ve sanal fuarlara katılımı artırmak için internet paketleri, online hediye çekleri, dakika paketleri vb. promosyonlara yöneldi. Eskiden dağıtılan kalem, defter, dosya gibi hediyelerin yerini bu online hediyeler aldı.

11Sight2016 yılında Silikon Vadisi‘nde Aleks Göllü ve Farokh Eskafi tarafından kurulan startup teknoloji şirketi 11Sight, herhangi bir platform veya herhangi bir uygulama üzerinden istenilen kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. 11Sight, iOS, Android veya web platformları üzerinden ekstra bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan herhangi bir kişiyle anında görüntülü bağlantılı kurulmasını sağlayarak bir ilki gerçekleştirmektedir. 11Sight‘ın ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye‘de temsilcilikleri bulunmaktadır.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:33
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25