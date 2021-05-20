Yeni Motors'un sahibi Nevzat Kaya kimdir?

İş adamı Nevzat Kaya son günlerde dikkat çeken iş insanları arasında yer alan bir isimdir.

Nevzat Kaya, D&D Motorlu Araçlar isimli şirketin sahibidir.

2015 yılında Aston Martin'in Türkiye temsilciliğini alarak otomotiv sektöründe önemli bir gelişmeye imza attı.

1972 doğumlu olan Nevzat Kaya otomobil sektörünün önde gelen tanınmış isimlerinden birisidir.

Aslen Muşlu olan Nevzat Kaya başarılı iş hayatıyla dikkat çeken bir isimdir.

Muş doğumlu olan Nevzat Kaya, ilk okulu Muş'ta, eğitiminin geri kalananı üniversite dahil İstanbul'da tamamlıyor.

1980 yılında İstanbul'a taşınıyor.

Önceleri ağabeyinin tekstil firmasında çalışıyor. Ancak daha sonraları otomotiv sektöründe işe başlıyor.

Sektöre 17 yaşında girdiğini söyler.

Kendi anlatımına göre sektöre girişi 17 yaşında ehliyeti bile yok ken açık oto pazarlarına günde 16 tane konsinye otomobil götürerek başlıyor.

Ardından Opel, Renault ve Peugeot bayiliği yapan Kaya, bir süre sonra lüks otomobil satışına başlıyor ve Yeniköy Motors’u kuruyor.

İthal ettiği markaların arasında Aston Martin’de bulunması nedeniyle bir gün İngiltere’ye giden Nevzat Kaya, bir cuma namazında markanın sahibi olan fonun tepe yöneticisi Arap işadamı ile tanışıyor.

Birlikte namaza gidiyorlar ve sonrasında ilişkiler hızla gelişiyor.

İstanbul’a gelen Aston Martin yöneticileri Nevzat Kaya’nın işine olan ilgili ve çalışkanlığından etkilenerek distribütörlük anlaşmasını imzalıyorlar.

İngilizlerin yıllık 15 adet satış hedefi koydukları Türkiye’de satışlar birden patlıyor ve 40’lı adetleri buluyor. Böylece dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

SEDAT PEKER'İN NEVZAT KAYA İDDİASI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı videoda Nevzat Kaya iki yerde geçiyor. İşte o bölüm:

"Resul var, organizeden sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. Senin özel operasyon adamın. Geldik bir daha aslan Sülü. Bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptınız ya. Gazetelerde herkese inandırdınız buna. Lan dünyanın en büyük operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmazdı, nerede bu uyuşturucu? Sayın savcılar, delilleriyle anlatacağım, dinleyin. O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var, Yeniköy Motors'un sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani oradan geçer, buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor ve durdurulmaz. Ayrıcaklıklı, benim gibi. Ben de öyleydim, şimdi küstüm benim ayrıcalıklarımı aldılar.