YENİ MEZUNLARA İSTİHDAM SAĞLAYAN İLK FIRSAT PROGRAMI’NA YOĞUN İLGİ

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal’in, işverenler tarafından az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun diplomalı genç işsizliğine çözüm modeli oluşturmak ve gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmak amacıyla 2016 yılından beri hayata geçirdiği İlk Fırsat Programı’na ilgi her geçen yıl artıyor. Gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları alarak, İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım programlarını hayata geçiren Esas Sosyal, toplumsal sorunlara çözüm arayan bu Programların çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem geliştirmiştir.

İlk Fırsat Programı gençlere, sivil toplum kuruluşlarında (STK) özel sektörde de karşılığı olan kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi sunuyor. Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışarak ilk iş deneyimlerini kazanan program katılımcılarının maaşları, Esas Holding ile İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşarak gençlere destek olmak isteyen kurumlar tarafından karşılanıyor. Eğitimin sürekliliğine ve gelişen dünya ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerin güçlendirilmesine inanan Esas Sosyal, İlk Fırsat Akademisi kapsamında katılımcılara 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de sağlıyor. İngilizce eğitiminin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılan gençler, aynı zamanda önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk desteği de alıyorlar. STK’larda iş deneyimi kazanan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, söyleşiler vb. etkinliklerde alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor.

2021’de 6. dönemi başlayan İlk Fırsat Programı, 5 yılda 150 gencin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi kazanmalarını sağlarken, toplumsal fayda yaratan STK’ların nitelikli genç iş gücünden faydalanmalarına destek oldu. İlk Fırsat katılımcılarının program bitmeden iş teklifi alma oranı %82 olurken, 6 ay sonundaki istihdam oranı ise %100 oldu.

İlk Fırsat Programı’nın sağladığı faydayı görmekten ve her geçen yıl daha fazla gence fırsat eşitliği sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Sosyal olarak; Esas Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini ailemizin topluma yatırım vizyonu ile birleştirerek toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Gençlere yapılan yatırımın hem bugüne hem de geleceğe yatırım olduğuna gönülden inanıyoruz. Bu inançla hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı’na ilgi her geçen gün artıyor. Bu yoğun ilgi doğru bir konuya odaklandığımızı ve gençlerin önemli problemlerinden birine çözüm modeli sunduğumuzu gösteriyor. Bu önemli sorunun tek bir kurum ya da kişinin gayreti ile çözülemeyeceğini savunuyor, kolektif etkinin gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin istihdama erişimde fırsat eşitliğine duydukları ihtiyacı karşılayarak refah seviyelerinin artırılması için tüm ilgili kurumlarla her daim el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla, iki bini aşkın kişi ve kurumdan oluşan ekosistemimizle derin iş birlikleri geliştirerek gençlere umut aşılıyor, çözüme katkı sağlamak için kamuoyu ve farkındalık yaratma çalışmaları yürütüyoruz. İlk Fırsat Programı’ndan Ekim 2021’de mezun olacak 55 katılımcımız ve 2021 yılında programa katılacak 50 genç ile birlikte 6 yılda toplam 200 gence ilk fırsatlarını sunmuş olacağız. Gençlerin öğrenmeye duydukları heyecan ve kariyer hedefleri konusunda gösterdikleri çaba bizi çok heyecanlandırıyor ve onlara fayda yaratacak yeni programlar geliştirmek için teşvik ediyor. Bu fikirden hareketle 2021 yılında başlattığımız İngilizce Fırsatım Programı ile de bu yıl 150 gence yabancı dil eğitimi veriyoruz. Esas Sosyal olarak kolektif etkinin gücüne inanarak, her yıl sayıları artan kurumsal destekçilerimizle birlikte daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz. Ekosistemimizdeki değerli paydaşlarla birlikte ülkemizin yarınları olan gençlerimize okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sunacak iyileştirmeleri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sayılarla 2021 İlk Fırsat Başvuruları

2016 yılında başlayan İlk Fırsat Programı 6 yılda toplam 20.482 başvuru aldı. 2021 yılında Programa 80 şehirdeki 118 farklı üniversiteden mezun 3.844 genç başvurdu. Başvuruların %21’ini erkek, %79’unu kadın adaylar oluşturdu. İlk Fırsat Programına başvurarak farklı alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarında iş deneyimi kazanmak isteyen yeni mezun gençlerin %58’inin aktif gönüllük yapması, %83’ünün üniversite kulüp ve topluluklarında yer alması gençlerin toplumsal sorunlara duyarlı olmanın yanı sıra çözüm için de katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Gelen başvuruların %67’sinin İstanbul dışında ikamet etmesi, Anadolu’daki az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlere ulaşmayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın doğru konuya odaklandığına işaret ediyor.

Haziran-Ağustos ayları boyunca yapılacak değerlendirme ve mülakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından İlk Fırsat Programı’na kabul edilen gençler, oryantasyonun ardından 1 Eylül 2021 tarihinde STK’larda kabul edildikleri pozisyonlarda işbaşı yapacaklar.