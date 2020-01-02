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Yeni köprülere yüzde 14,4 zam

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14,4 zam yapıldığını açıkladı.

Yeni köprülere yüzde 14,4 zam

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14,4 zam yapıldığını açıkladı.

02 Ocak 2020 Perşembe 13:55
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Yeni köprülere yüzde 14,4 zam

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14,4 oranında zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, birinci sınıf araç için Osmangazi Köprüsünden geçiş ücreti 103,05 TL'den 117,90 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçiş ücreti 19,15 TL'den 21,90 TL'ye yükseltildi.

İki köprü için geçiş ücretleri şu şekilde oldu.

-Osmangazi Köprüsü-

Araç Sınıfı / Eski Ücret / Yeni Ücret
------ ------ ------
1 103,05 117,90
2 164,85 188,65
3 195,75 224,00
4 259,65 297,10
5 327,65 374,90
6 72,15 82,55

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-

Araç Sınıfı / Eski Ücret / Yeni Ücret
------ ------ ------
1  19,15 21,90
2 25,50 29,10
3 47,35 54,10
4 120,20 137,30
5 149,55 170,80
6 13,40 15,35

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