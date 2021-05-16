Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs-1 Haziran arasında uygulanacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kıtlaması 17 Mayıs'ta sona eriyor. Tam kapanma uygulaması doğrultusunda alkol satışı durdurulmuştu.

Peki bu genelgeye göre alkol yasağı kalktı mı?

Genelgeye göre, hafta içi gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arası ile hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.