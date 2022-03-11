Yeni Dönemde İHBİR Başkanlığı'na Aday Olan Aydın Soyyiğit'ten Ekovitrin'e Özel Açıklamalar...

Sektöre yön veren markalar, yeni ürünlerini IBAKTECH - Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojilerı Fuarı’nda sergiledi. İki yılda bir düzenlenen ticaret fuarı, yarattığı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında ve tüm Avrasya bölgesinde sektörünün en önemli fuarlarından birisi.

Toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık sektörlerinde hem iç hem de dış piyasada önemli bir yeri olan Kent Boringer, IBAKTECH 2022'de en son ürünlerini görücüye çıkardı. Dikkat çeken standı ziyaret eden yerli ve yabancı katılımcılar ile önemli iş anlaşmaları gerçekleştiren Kent Boringer, üretim yaptığı ürünlerin büyük bir kısmını ihraç ediyor.

Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı ve yeni dönemde İHBİR Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan Aydın Soyyiğit, Ekovitrin Haber merkezinden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı. Yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini anlatan Soyyiğit, Türkiye'nin kalkınması için gereken her adımın atılacağını vurguladı.