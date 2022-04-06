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Yeni Büyükelçiler belli oldu!
Türkiye'nin yeni büyükelçileri belli oldu. İçişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. İşte tam liste...
Güncel 06.04.2022, 10:32 06.04.2022, 10:38
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.
Büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.
Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:
- Hırvatistan Yavuz Selim KIRAN
- Belçika Bekir UYSAL
- Letonya Şule ÖZTUNÇ
- Finlandiya Deniz ÇAKAR
- İsveç Yönet Can TEZEL
- Danimarka Rıza Hakan TEKİN
- Meksika İlhan Kemal TUĞ
- Avusturya Levent ELER
- Fas Ömer Faruk DOĞAN
- Güney Kore Salih Murat TAMER
- Ekvator Ginesi Adnan KEÇECİ
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hüsnü Murat ÜLKÜ
- Pakistan Mehmet PAÇACI
- Estonya Başak TÜRKOĞLU
- Gine-Bissau Ali Sait AKIN
- Namibya Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN
- El Salvador Gül BÜYÜKERŞEN
- Gürcistan Ali Kaan ORBAY
- Bolivya Ertan YALÇIN
- Kamboçya Ülkü KOCAEFE
- Zimbabve Berna KASNAKLI VERSTEDEN
- Kenya Subutay YÜKSEL
- Venezuela Naci Aydan KARAMANOĞLU
- Sudan İsmail ÇOBANOĞLU
- Moldova Uygar Mustafa SERTEL
- Filipinler Niyazi Evren AKYOL
- Nijer Cumhuriyeti Özgür ÇINAR
- Kolombiya Beste PEHLİVAN SUN
- Malezya Emir Salim YÜKSEL
- Ekvator Makbule Başak YALÇIN
- Arnavutluk Tayyar Kağan ATAY
- Burundi Alp IŞIKLI
- Madagaskar İshak Ebrar ÇUBUKÇU
- Moritanya Akif MENEVŞE
- Kuveyt Tuba Nur SÖNMEZ
- Macaristan Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU
Atama kararları daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.