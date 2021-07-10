YENADER'DEN ÖNEMLİ DUYURU: JEOTERMAL TESİSLERİN ÇALIŞMASINI YAVAŞLATMAK NEDEN YANLIŞTIR

Yenilenebilir enerji seçenekleri arasında jeotermal enerji sürdürülebilir ve uzun ömürlü olması

özelliğiyle oldukça önemli ve doğaya uyumlu bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin yıllık enerji üretimi

kapasitesindeki jeotermalin payı 1.595 megavat’tır.

Dönemsel olarak değişen elektrik enerjisi üretiminin kapasitesindeki fazlalığı dengelemek için TEİAŞ

tarafından öngörülen elektrik santrallerine bildirilen kapatma süreçleri jeotermal enerji üretim

tesisleri için uygun değildir. Jeotermal enerji santrallerinin teknik olarak üretim metodolojisi bu tür

kısa süreli kapatıp açmalarda çok ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Jeotermal enerji kaynağının bulunduğu bölgelerde, direkt ya da dolaylı olarak elde edilebilen bir

enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı

uygulama alanlarına sahip olan jeotermal enerji ülkemiz için oldukça önemli bir yenilenebilir enerji

kaynağıdır.

YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, jeotermal enerji santrallerini anlık kapatmak

yerine alternatif olarak sistemin öngörülebilir yürütülmesi için yapılması gerekenleri şu

şekilde açıkladı:

YAT Talimatı’nda, öncelikli olarak doğal gaz santralleri, kömür santralleri, hidro elektrik

santralleri, rüzgâr santralleri, biyo-gaz ve jeotermal santralleri olarak sıralı kapama

yapılmalıdır. Santraller içinde jeotermaller YAT sıralamasında en sonda olmalıdır. Bu

kapanma çevre kirliliği ve rezervuara vereceği zarar nedeniyle uygulamadan acilen

kaldırılmalıdır. JES’ler de buhar doğrudan kuyulardan temin edilip reenjekte kuyuları

kullanılan santrallerde kapasitesinin 10/100 kuyunun aynı anda devreden çıkartılması

durumunda buhar çevreye ciddi zarar verir bu zarar düşünülüp hareket edilmelidir.

Jeotermal elektrik santraller YAT talimatına kesinlikle dâhil edilmemesi gerekir.

Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde

edilebilir olmasıdır. Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına

yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi sağlanabilir, çevre kirliliği en aza

indirilebilir ve sosyo-ekonomik açıdan büyük bir düzelme ve ilerleme sağlanabilir.

Jeotermal enerji doğal olduğu için temiz bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji ısıtma, soğutma, tarım,

elektrik gibi birçok alanda kullanılabilir. Güneş ya da rüzgar enerjisi gibi hava durumuna bağlı

olmaması, maliyetinin yüksek olmaması ve üretim esnasında çok geniş tesislere ihtiyaç duyulmaması

jeotermal enerjinin tercih edilme sebepleri arasındadır.