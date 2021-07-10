YENADER'DEN ÖNEMLİ DUYURU: JEOTERMAL TESİSLERİN ÇALIŞMASINI YAVAŞLATMAK NEDEN YANLIŞTIR
Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkan Yardımcısı Ali Karaduman TEİAŞ’ın elektrik üretim fazlası nedeniyle jeotermal enerji tesislerini geçici olarak kapatma kararına karşı şu açıklamalarda bulundu...
Yenilenebilir enerji seçenekleri arasında jeotermal enerji sürdürülebilir ve uzun ömürlü olması
özelliğiyle oldukça önemli ve doğaya uyumlu bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin yıllık enerji üretimi
kapasitesindeki jeotermalin payı 1.595 megavat’tır.
Dönemsel olarak değişen elektrik enerjisi üretiminin kapasitesindeki fazlalığı dengelemek için TEİAŞ
tarafından öngörülen elektrik santrallerine bildirilen kapatma süreçleri jeotermal enerji üretim
tesisleri için uygun değildir. Jeotermal enerji santrallerinin teknik olarak üretim metodolojisi bu tür
kısa süreli kapatıp açmalarda çok ciddi sorunlara yol açmaktadır.
Jeotermal enerji kaynağının bulunduğu bölgelerde, direkt ya da dolaylı olarak elde edilebilen bir
enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı
uygulama alanlarına sahip olan jeotermal enerji ülkemiz için oldukça önemli bir yenilenebilir enerji
kaynağıdır.
YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, jeotermal enerji santrallerini anlık kapatmak
yerine alternatif olarak sistemin öngörülebilir yürütülmesi için yapılması gerekenleri şu
şekilde açıkladı:
YAT Talimatı’nda, öncelikli olarak doğal gaz santralleri, kömür santralleri, hidro elektrik
santralleri, rüzgâr santralleri, biyo-gaz ve jeotermal santralleri olarak sıralı kapama
yapılmalıdır. Santraller içinde jeotermaller YAT sıralamasında en sonda olmalıdır. Bu
kapanma çevre kirliliği ve rezervuara vereceği zarar nedeniyle uygulamadan acilen
kaldırılmalıdır. JES’ler de buhar doğrudan kuyulardan temin edilip reenjekte kuyuları
kullanılan santrallerde kapasitesinin 10/100 kuyunun aynı anda devreden çıkartılması
durumunda buhar çevreye ciddi zarar verir bu zarar düşünülüp hareket edilmelidir.
Jeotermal elektrik santraller YAT talimatına kesinlikle dâhil edilmemesi gerekir.
Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde
edilebilir olmasıdır. Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına
yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkıyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi sağlanabilir, çevre kirliliği en aza
indirilebilir ve sosyo-ekonomik açıdan büyük bir düzelme ve ilerleme sağlanabilir.
Jeotermal enerji doğal olduğu için temiz bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji ısıtma, soğutma, tarım,
elektrik gibi birçok alanda kullanılabilir. Güneş ya da rüzgar enerjisi gibi hava durumuna bağlı
olmaması, maliyetinin yüksek olmaması ve üretim esnasında çok geniş tesislere ihtiyaç duyulmaması
jeotermal enerjinin tercih edilme sebepleri arasındadır.